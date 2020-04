Maju criticó a Andy y bancó a Noelia Marzol

Maju Lozano defendió a Noelia Marzol por lo vivido en la última emisión de PH Podemos Hablar y consideró que el conductor debería pedir disculpas.

Debido al escándalo que se desató tras la última emisión de "PH", Maju Lozano salió a bancar a Noelia Marzol y aprovechó la ocasión para criticar a Andy Kusnetzoff. En ese sentido, Maju afirmó que "lo de Noelia me dio mucha pena, porque además es como la invitada perfecta, es una remadora que siempre se ríe, divina" y consideró que "llega un momento en que uno ya no tiene resto para esas cosas. En otro momento quizá no hacía nada, o comentaba algo y quedaba ahí. Por ahí (Andy) no se dio cuenta en el momento, y miles de veces uno registra las cosas después cuando las ve".