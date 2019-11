¿Qué ocurrió? Tuvo la mala fortuna de lesionarse el quinto metatarso jugando al fútbol en una actividad escolar de su hijo.

A raíz de este accidente, que al menos no le impidió acudir a la sesión, el actual integrante de la UCR porteña cierra el año con "mala pata".

La tildaron de "ñoqui"

Como acostumbró en sus últimos tiempos de legisladora, la diputada Elisa Carrió sólo se hizo presente en el recinto de la Cámara baja para pronunciar su discurso y retirarse al cabo del mismo.

Pero la líder de la Coalición Cívica, aún sin estar presente de forma física, logra no pasar nunca desapercibida.

Cuando al comienzo de la sesión del miércoles Emilio Monzó le pedía al pleno del recinto que autorizara los pedidos de licencias y renuncias, incluyendo la de la propia Carrió, las diputadas Carolina Moisés (Justicialista) y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) patalearon. Argumentaban que de concederle la renuncia a Carrió a partir del 1 de marzo, se estaría convalidando el hecho de que siguiera cobrando su sueldo durante los meses de diciembre, enero y febrero sin presentarse a trabajar.

"Es una vergüenza que tengamos que estar votando la renuncia de alguien que va a estar cobrando tres meses de ñoqui, sin venir a trabajar", se quejó Ferreyra.

El "dedito" de Carrió

En lo que pudo haber sido su última intervención en Diputados, Elisa Carrió se cruzó con la radical Brenda Austin en la sesión en minoría por la ley de "Ficha Limpia". Todo comenzó cuando Carrió usó su tiempo para hacer una exposición sobre su lucha contra la corrupción. Austin fue la siguiente en hablar, y en referencia a Carrió pidió no perder tiempo "en el repaso de anécdotas personales y las historias de vida", para poder "volver al foco de la sesión".

Esto enfureció a la referente de la Coalición Cívica a tal punto que cuando se estaba retirando del recinto, pasó por el costado de la banca donde Austin estaba hablando para interrumpirla.

"Las anécdotas también importan", le achacó, con el dedo índice estirado y tocando el hombro de la integrante de la UCR. "No sé si te acordás de la ‘anécdota’ de (Ramón) Mestre y la basura en Córdoba", agregó "Lilita" mientras caminaba rumbo al hemiciclo. "No me amenace, no me amenace", la rechazó Austin, visiblemente disgustada.

La pelea no quedó ahí. El legislador porteño de la UCR Juan Nosiglia despotricó en Twitter: "Lo de Carrió ayer en el Congreso no es casual. Siempre intentó condicionar la vida interna del partido, por eso ataca a @brendalisaustin y @CarlaCarrizoAR, dos de las mejores diputadas del bloque que han sostenido posiciones autónomas sin obsecuencia. El futuro se juega ahí".

A responder rápidamente salió el diputado nacional e íntimo de Carrió, Juan Manuel López, que citó el tuit y agregó: "Juan, el conflicto de ayer no lo empezó Carrió y lamento que lo escales vos".

"Creo que podíamos hablar de corrupción, fueros o ficha limpia sin que la UCR de Córdoba o CABA se burle de nuestro trabajo, súmense, enséñenos, va a ser un lindo debate interno, tenemos nuestros aportes", ironizó López.