En medio del caso Andis, Javier Milei cargó contra la oposición: "Son psicópatas"

"Son psicópatas", aseguró el líder de La Libertad Avanza (LLA), luego de repostear un video de la cuenta "Escuela Austríaca", donde se ve a una joven militante de izquierda en los alrededores del Congreso, denunciando represión. Sin embargo, en las imágenes no se observa el accionar de las fuerzas de seguridad.

"¿Te vas a dejar manipular por esta banda de mentirosos?", se preguntó Milei. "Todos los que adhieren a la izquierda son iguales, más allá de sus distintas marcas, ya sean los explícitos (forma socialista) y/o los implícitos (kukas y socios", agregó en publicación.

Desde la izquierda, la candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman, le respondió con ironía al libertario: "Se te nota muy preocupado, Javier".

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos

El presidente retomará sus salidas al exterior, con una visita a los Estados Unidos los días jueves y viernes de la semana próxima, tras lo cual regresará al país para seguir las elecciones legislativas bonaerenses del domingo 7 de septiembre y, posteriormente, emprender un viaje a España.

El libertario llevaba tres meses sin salidas al exterior, en lo que configura uno de los períodos más largos sin traslados fuera del país desde que asumió el cargo, aunque en septiembre tiene planeados tres viajes. El primero será el próximo jueves, tras haber encabezado, un día antes, el cierre de campaña bonaerense en Moreno; una vez iniciada la veda electoral, partirá hacia Los Ángeles y el viernes estará en Las Vegas para mantener encuentros con empresarios en busca de inversiones.

Sin título-1 Javier Milei realizará tres viajes al exterior durante septiembre.

En Los Ángeles, Milei asistirá a un encuentro en el Instituto Milken, invitado por el economista que creó esa entidad, Michael Milken, pero no disertará frente a la platea de hombres de negocios, sino que mantendrá reuniones por separado. El viernes, se trasladará a la famosa ciudad de los casinos, en el estado de Nevada, donde mantendrá encuentros con directivos de cadenas hoteleras. Y el sábado, emprenderá el regreso a Buenos Aires para seguir de cerca el domingo los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses.

Unos días después, Milei tiene previsto hacer su quinto viaje a España desde que asumió el cargo, en todos ellos sin reuniones con su par del país ibérico, Pedro Sánchez, con quien mantuvo enfrentamientos por sus diferencias ideológicas. Al igual que en la mayoría de sus anteriores traslados a Madrid, el líder libertario participará de una actividad con su amigo y titular del partido VOX, Santiago Abascal, en este caso el festival Europa Viva, que se extenderá durante el sábado 13 y domingo 14.

El tercer viaje que tiene previsto Milei para septiembre será a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque aprovechará la estadía para desarrollar otras actividades que estaban por confirmarse como una eventual bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.