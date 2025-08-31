Video: ¿Miguel Ángel Russo se quedó dormido durante el partido de Boca?

Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a Russo, sentado en el banco de suplentes, con los ojos cerrados durante algunos segundos cuando iban 27 minutos del primer tiempo con un 0-0 en el marcador. El clip no tardó en recorrer las redes sociales, donde los hinchas xeneizes convirtieron el video en tendencia.

Mientras algunos lo tomaron con humor, la mayoría de los fanáticos cuestionaron el gesto del entrenador, que parecía desconectado del desarrollo del juego. Más allá de la viralización, personas cercanas a él explicaron que Russo no se quedó dormido, sino que se trató de un instante en el que cerró los ojos por otras cuestiones del momento.

El episodio no pasó inadvertido, especialmente en medio de un contexto en el que el equipo busca consolidar su rendimiento luego de varios malos resultados en el inicio de su tercer ciclo en el club. Boca terminó ganando 2 a 0 a Aldosivi, acumula tres triunfos consecutivos y poco a poco va encontrando la regularidad deseada en un campeonato.