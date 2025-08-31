Por la tormenta de Santa Rosa, un micro quedó varado en una zanja inundada

“Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 40 pasajeros debió ser rescatado en lancha por personal de emergencia. Todos fueron trasladados a otro micro para continuar viaje hacia la localidad de América, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, sin registrarse heridos ni víctimas fatales.

Según el relato del conductor, la fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción. “Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó.

El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas. El episodio ocurrió en medio de un panorama climático crítico: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en al menos 12 provincias.

Mendoza: la Ruta 7 quedó cortada por lluvias y nieve

Las intensas lluvias, nevadas y niebla obligaron al corte de la Ruta Nacional 7 en Mendoza. La interrupción se dispuso entre la capital provincial y Uspallata para evitar accidentes.

“Las condiciones actuales en alta montaña son muy adversas”, confirmó el referente de Vialidad Nacional en Mendoza, Fabián Aguilera.

En el tramo entre Potrerillos y Mendoza se registraron fuertes precipitaciones, mientras que en la zona de Potrerillos a Uspallata las nevadas se volvieron incesantes.

Los principales cortes afectan:

-Ruta 7 y Provincial 84, en la salida desde Potrerillos hacia Mendoza.

-Ruta 7 y Provincial 82, a la altura de Blanco Encalada.

-Ruta 7, km 1143, en inmediaciones del Cementerio de Uspallata.

Equipos de Vialidad Nacional y Provincial, junto con la Policía de Mendoza, trabajan en el lugar y realizan evacuaciones preventivas de vehículos que quedaron varados.

El pronóstico indica para este domingo "cielo mayormente nublado con descenso de la temperatura”: mínima de 6°C y máxima de 12°C, con lluvias durante la mañana y nevadas en la cordillera. En el centro-sur provincial también se esperan vientos intensos, mientras que en el norte la principal preocupación es la abundante caída de agua.

De acuerdo a las autoridades fronterizas, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos, al igual que el Paso Pehuenche, que seguirá inhabilitado hasta nuevo aviso.