Pinchó a seis compañeros con una jeringa usada

El hecho sienta un precedente gravísimo no solo en el alumnado, sino en todo el establecimiento, y las familias de los afectados rezan para que no haya consecuencias en la salud de los pequeños, que están completamente atemorizados. Por el hecho hubo un revuelo gigante entre los padres, con denuncias y mensajes cruzados, insultos y acusaciones, a la vez que generó el cierre de un grupo que los reunía para que la cosa no pase a mayores.

Sucedió el lunes por la tarde en la Escuela Primaria N° 53 Héroes de Malvinas, situada en Dardo Rocha y calle 18, en Berazategui Oeste. Allí fue que, siguiendo la versión de la madre del alumno que efectuó los pinchazos, éste tomó de la ventana una aguja que estaba dentro de un paquete, pero que había sido ya utilizada. Allí mismo, lastimó a seis compañeros, entre los que había niños y niñas. Uno de ellos recibió dos lesiones en las piernas y tuvo un sangrado menor.

"Yo fui con mi nene caminando hacia la escuela de la mano, en ningún momento agarró nada de la calle, la aguja estaba en el colegio", sostuvo la mujer, desmintiendo el relato de los directivos, que sostenía que la había traído de afuera. "Quiero dejar en claro que en la escuela minimizaron todo: después de lo que pasó, a mi hijo en lugar de llevarlo a dirección o mantenerlo apartado, lo enviaron al recreo como si nada. No tomaron dimensión de lo ocurrido, que fue muy grave", agregó.

Sin embargo, los padres de los chicos pinchados se enfurecieron y atacaron a la madre sin pensarlo, acusando que el hijo ya tenía antecedentes violentos. Aseguraron que meses atrás, le bajó dos dientes de una piña a otro alumno y que estaba apuntado por hacer bullying.

"No hay responsabilidad de ningún lado y mucho menos de padres que no se ocupan de la salud de sus hijos como en este caso. Lamentable", indicaron.

Es por eso que una de las maestras que estaba en el grupo de Whatsapp decidió cerrar el chat para que no pase a mayores y que sean las autoridades las que se encarguen del tema.

Por otro lado, aseguraron que la directora intentó desligar al establecimiento de los hechos. Según confirmaron, para colmo, era su primer día en el cargo.

De ahora en adelante, los afectados se someterán a diversos estudios y al menos cuatro de ellos fueron atendidos en la sala de Infectología del Hospital Evita Pueblo.

Aún no se tomaron medidas disciplinarias, pero los familiares de las víctimas intentan que esto vaya más allá, ya que se reunieron con el asistente del Comisario de la seccional correspondiente para que sea la Justicia quien se haga cargo del episodio.