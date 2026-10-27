El ex-candidato a presidente de Brasil partió en la noche de ayer hacia ese país, luego de que la Justicia reactivara una causa por lavado de dinero
El senador Flávio Bolsonaro se encuentra en vuelo hacia los Estados Unidos, eludiendo de esta manera la decisión de la justicia de Brasil de quedarse en el país, mientras se lo investiga por el posible delito de “lavado de dinero”.
Así lo hicieron conocer a la prensa brasileña fuentes allegadas al ex-candidato a presidente, quien el domingo perdiera en segunda vuelta la elección a presidente frente al actual mandatario Ignacio Lula da Silva.
El episodio se produjo después de que el senador denunciara que la Justicia de Brasil le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar el país. La medida del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes estaría vinculada con una investigación por presunto lavado de dinero.
Flávio Bolsonaro afirmó que recibió el lunes la notificación de agentes de la Policía Federal cuando salía de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por su participación en un intento de golpe de Estado.
El senador también está bajo investigación por la presunta financiación ilegal de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. Además, enfrenta una pesquisa por supuesto blanqueo de capitales relacionada con el abogado Willer Tomaz. Bolsonaro negó las irregularidades y cuestionó la decisión judicial.
La noticia de la huida de Bolsonaro se conoció horas después de que el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reconociera el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) después del balotaje realizado el domingo.
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