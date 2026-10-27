Investigan si Flávio Bolsonaro quiso "escapar" a EEUU desde Argentina, pero Migraciones negó su ingreso

El organismo aseguró que no hay registros de entrada del senador brasileño al país y aclaró que el avión privado retenido en Puerto Iguazú tenía la documentación en regla y no contaba con un plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro.
La presencia de un avión privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, despertó sospechas sobre un posible intento de Flávio Bolsonaro de viajar a Estados Unidos desde la Argentina, luego de que la Justicia brasileña le prohibiera salir de su país. Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones negó que el senador haya ingresado al territorio argentino.
A través de un comunicado oficial, el organismo afirmó que “no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”. Además, explicó que se realizaron controles sobre la aeronave y su tripulación ante la repercusión que generó el caso.
Según Migraciones, las verificaciones permitieron constatar que la documentación de la empresa estaba en regla y que no se presentó ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.
El avión involucrado es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. La aeronave había llegado durante la madrugada del martes a Puerto Iguazú, procedente de Buenos Aires, y quedó bajo control de las autoridades aeroportuarias mientras se realizaban las inspecciones.
La hipótesis sobre el posible viaje surgió después de que trascendiera que cuatro pasajeros tenían previsto abordar el avión con destino a Estados Unidos. Sin embargo, las identidades de esas personas no fueron confirmadas y la información oficial de Migraciones descartó que existan registros de ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina.
El episodio se produjo después de que el senador denunciara que la Justicia de Brasil le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar el país. La medida fue atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes y estaría vinculada con una investigación por presunto lavado de dinero.
Flávio Bolsonaro afirmó que recibió la notificación de agentes de la Policía Federal cuando salía de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por su participación en un intento de golpe de Estado.
El senador también está bajo investigación por la presunta financiación ilegal de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. Además, enfrenta una pesquisa por supuesto blanqueo de capitales relacionada con el abogado Willer Tomaz. Bolsonaro negó las irregularidades y cuestionó la decisión judicial.
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