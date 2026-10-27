Investigan si Flávio Bolsonaro quiso "escapar" a EEUU desde Argentina, pero Migraciones negó su ingreso

La hipótesis sobre el posible viaje surgió después de que trascendiera que cuatro pasajeros tenían previsto abordar el avión con destino a Estados Unidos. Sin embargo, las identidades de esas personas no fueron confirmadas y la información oficial de Migraciones descartó que existan registros de ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina.

La Justicia brasileña le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro

El episodio se produjo después de que el senador denunciara que la Justicia de Brasil le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar el país. La medida fue atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes y estaría vinculada con una investigación por presunto lavado de dinero.

Flávio Bolsonaro afirmó que recibió la notificación de agentes de la Policía Federal cuando salía de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por su participación en un intento de golpe de Estado.

El senador también está bajo investigación por la presunta financiación ilegal de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. Además, enfrenta una pesquisa por supuesto blanqueo de capitales relacionada con el abogado Willer Tomaz. Bolsonaro negó las irregularidades y cuestionó la decisión judicial.