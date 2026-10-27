La pobreza y la paz, las principales demandas de los argentinos para León XIV

Juan Cruz Esquivel, director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, sostuvo: "La figura papal parece conservar una valoración positiva de su presencia pública, aunque ello no se traduzca necesariamente en un mayor acercamiento personal a la religión ni en un fortalecimiento de las búsquedas espirituales”.

Las diferencias generacionales en el acercamiento a la religión

La posibilidad de que la visita de León XIV incentive un mayor vínculo con la religión o la espiritualidad también presenta diferencias entre los grupos etarios.

Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 27,6% considera que ese acercamiento podría ser mucho o bastante significativo. La cifra aumenta al 39% entre las personas de 30 a 49 años y llega al 38,4% en el grupo de 50 años o más.

Las respuestas también varían según el género. El 42,2% de las mujeres espera un mayor acercamiento religioso o espiritual a partir de la visita, frente al 28% de los varones.

En cuanto a la distribución territorial, el 22,1% de los habitantes del AMBA considera posible ese acercamiento, mientras que en el resto del país el porcentaje alcanza el 42,1%. La diferencia entre ambos grupos es de 20 puntos porcentuales.

La pobreza, la principal prioridad del pontificado

Al ser consultados sobre los asuntos que debería atender prioritariamente León XIV, los encuestados ubicaron a la pobreza en el primer lugar, con el 43,2% de las respuestas. La paz internacional quedó en segundo puesto, con el 20,6%. En conjunto, ambas problemáticas concentran el 63,8% de las preferencias.

En posiciones posteriores aparecen la transparencia de la Iglesia, con el 9,7%; las migraciones, con el 6,9%; y el medio ambiente, con el 5,1%.

Otros temas obtuvieron porcentajes menores: la doctrina reunió el 4,6%; los abusos sexuales, el 4,2%; y la familia, el 2,9%. La inteligencia artificial alcanzó el 1,7%, mientras que el diálogo interreligioso registró el 1%.

La preocupación por la pobreza tiene una presencia destacada entre los jóvenes, con el 49,2% de las respuestas. También sobresale entre las personas con menor nivel educativo, con el 45%, y entre los residentes del AMBA, donde llega al 50,9%.

El estudio expone una diferencia particular: los jóvenes son quienes menos importancia le otorgan a la visita papal y quienes menos esperan que esta los acerque a la religión o la espiritualidad. Sin embargo, también constituyen el grupo que más reclama que el pontífice centre su atención en la pobreza.

De este modo, la menor valoración de la visita o el distanciamiento de las instituciones religiosas no necesariamente suponen indiferencia ante los problemas sociales ni frente al papel que puede desempeñar el Papa en el ámbito público.

La paz internacional ocupa el segundo lugar

La paz internacional se posicionó como la segunda prioridad que debería tener el pontificado, con el 20,6% de las respuestas. Su importancia, no obstante, varía de acuerdo con la edad de los participantes.

Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 12% mencionó esta cuestión. El porcentaje asciende al 24,8% entre las personas de 30 a 49 años y alcanza el 23,6% entre quienes tienen 50 años o más.

Marcos Carbonelli, director del Observatorio de las Creencias en Argentina, afirmó: “Los resultados de este relevamiento muestran que las expectativas sobre León XIV se concentran en su capacidad de intervenir frente a los grandes desafíos sociales y globales. Más que las cuestiones doctrinales o internas de la Iglesia, la pobreza y la paz aparecen como las demandas centrales de la sociedad argentina hacia el nuevo pontificado”.