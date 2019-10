Sol Pérez relató el día en que "la salvaron desde el más allá"

Sol, sin dudarlo, dio un paso al frente y contó una rara historia: "Yo siempre tuve contacto con el más allá... En un momento, a los quince o dieciséis años, había dejado de comer, y estaba muy mal, me desmayaba”.

ADEMÁS:

“Estaba obsesionada con el peso y con algunos estereotipos que no estaban buenos, incluso mis hermanos iban al baño para ver si vomitaba. La pasé mal. Me acuerdo que entonces se me apareció la madre de un amigo, que había fallecido hacía muy poquito de cáncer, y me tocó la espalda y me dijo “si vos no empezás a comer, te va a agarrar tal enfermedad”, agregó.

“Era una palabra que yo no conocía, me levanté llorando. Me vino a salvar, googleamos la palabra que ella me dijo, que yo nunca había escuchado, y sí, era una enfermedad que se generaba por no comer”, concluyó.