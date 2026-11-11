Crisis en el Hospital de Clínicas: salarios que no alcanzan y pérdida de médicos

Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas.

Melo describió una realidad preocupante: el 70% de todo el personal del Clínicas percibe ingresos “extremadamente bajos”, incluidos médicos de planta, residentes, enfermeros y trabajadores administrativos y técnicos. Un residente, que debe dedicar de manera exclusiva su tiempo al hospital y a la formación, percibe en promedio $1.883.948,67, un monto que apenas roza la línea de pobreza para una familia tipo y que le impide sumar otro empleo.

Los médicos de planta, con contratos de 40 horas semanales repartidas a lo largo de la semana, cobran incluso menos que los residentes, ya que no cuentan con la misma exigencia formal de dedicación exclusiva. Esto obliga a muchos a sostener dos o tres trabajos para completar un ingreso que les permita llegar a fin de mes. “Los hospitales siguen funcionando por la vocación”, resumió Melo, al destacar el compromiso de quienes “tienen puesta la camiseta del Clínicas”.

La combinación de salarios bajos, jornadas extenuantes y falta de actualización paritaria provoca una fuga constante de médicos hacia el sector privado o al exterior. Según el director, cada profesional que se va implica una doble pérdida: se trata no solo de un médico asistencial sino también de un docente y un investigador formado en un hospital-escuela.

El Clínicas cuenta con 30 cátedras de Ciencias Médicas y 5 de Farmacia y Bioquímica, y es un pilar en la formación de más de 1.500 profesionales al año. La salida de especialistas impacta directamente en la calidad de la enseñanza y en la capacidad de sostener servicios de alta complejidad para pacientes que, en su mayoría, no cuentan con cobertura de obra social o prepaga.

"Estamos perdiendo mucha gente bien formada, lo cual es una lástima porque cuando en un hospital universitario vos perdés a un médico bien formado, estás perdiendo no solo a un médico sino también a un docente y a un investigador. Ese médico que al hospital le costó un montón formarlo, en algún momento de la vida se transforma en un formador de médicos", afirmó Melo.

La Noche de la UBA

El Hospital de Clínicas realizará por primera vez "La Noche de la UBA" este jueves 12 de noviembre a las 20 horas en la Facultad de Derecho con el objetivo de que la institución pueda adquirir una plataforma robótica para cirugías, que ayudará a seguir fortaleciendo la atención, la formación y la investigación en salud.

El robot tiene un costo de dos millones de dólares y para poder llegar a esa cifra, en el evento se subastarán diversas prendas donadas por referentes del deporte argentino como Julián Álvarez, Cristian "Cuti" Romero, Emanuel Ginóbili, Emiliano "Dibu" Martínez, Franco Colapinto, entre otros.

Se trata de un equipo robótico que permitirá realizar procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad mediante instrumentos articulados de gran precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición.

Además, ayudará a mejorar la precisión de los procedimientos médicos, reducirá las complicaciones, agilizará las recuperaciones y ampliará la capacidad quirúrgica. También potenciará la formación de médicos y técnicos para todo el sistema de salud.

Aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo comprando una entrada, haciendo una donación o sumándose como sponsor.

El evento será este jueves a las 20 en la Facultad de Derecho, ubicada en Avenida Figueroa Alcorta 2263, CABA. Para más información ingresar a uba.ar/porlauba/.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.