La industria textil acumula 14 meses de caída y perdió más de 28.000 empleos desde 2023

Si se consideran los primeros ocho meses de 2026, el promedio de utilización fabril fue del 40,6%, el registro más bajo de toda la serie histórica, con excepción de 2020, cuando la pandemia paralizó gran parte de la actividad. En la actualidad, seis de cada diez máquinas textiles permanecen fuera de funcionamiento.

Entre las principales causas de esta situación, el relevamiento identificó la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y el aumento relativo de los gastos en servicios esenciales. En agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil sufrió una caída interanual del 12% y acumuló un retroceso del 44% respecto de 2023. Por su parte, los salarios registrados del sector privado disminuyeron un 2% interanual, mientras que los del ámbito público también retrocedieron un 2%, con una pérdida del 25% frente a 2023.

La reducción de los ingresos repercutió directamente sobre el consumo. Entre enero y agosto de 2026, las ventas reales en centros comerciales descendieron un 11,1% interanual y acumularon una baja del 28,5% en comparación con 2023. En los supermercados, la contracción fue del 7% respecto del año anterior y del 16,2% frente a los niveles de 2023.

A este escenario se suma una transformación en la composición de la oferta del mercado interno. Mientras que tradicionalmente la producción nacional y los artículos importados participaban en partes iguales del abastecimiento, actualmente los productos provenientes del exterior representan cerca del 70% del total.

El documento también advirtió sobre el crecimiento de las importaciones de productos terminados. Aunque las compras externas de insumos industriales disminuyeron por la menor actividad económica, durante los primeros nueve meses de 2026 las importaciones de indumentaria aumentaron un 46% en toneladas y un 25% en dólares. En el caso de las confecciones para el hogar, el incremento fue del 12% en volumen.

Por otro lado, la inversión destinada a renovar y ampliar la maquinaria industrial registró una fuerte desaceleración. Después de superar los 782 millones de dólares entre 2021 y 2024, las importaciones de maquinaria para el sector alcanzaron apenas los 45 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, lo que representa una caída interanual del 56%. Las proyecciones estiman que el año finalizará con unos 60 millones de dólares, uno de los valores más bajos de los que se tenga registro.

El impacto de la crisis también quedó reflejado en las estadísticas laborales y empresariales. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la cadena textil, de indumentaria y calzado perdió 28.818 empleos registrados, equivalente a una reducción del 23,9%. Esa cifra representa el 32% de todos los puestos industriales eliminados en el país durante ese período.

Finalmente, el relevamiento contabilizó el cierre de 1.090 empresas textiles y de indumentaria, una caída del 17,7% en la cantidad de firmas del sector. El dato implica que casi una de cada cuatro compañías industriales que dejaron de funcionar en la Argentina durante ese lapso pertenecía a esta actividad.