Paro universitario: docentes y no docentes realizan una huelga este martes

La Ley de Financiamiento Universitario, en el centro del conflicto

La disputa también está atravesada por la situación judicial de la norma. Después de que el Congreso ratificara el rechazo al veto presidencial, el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario mediante el Decreto 759/2025, aunque condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento y la asignación de las partidas correspondientes.

Posteriormente, la Justicia ordenó avanzar con el cumplimiento de la ley, incluida la actualización salarial de docentes y nodocentes y el refuerzo de las becas estudiantiles. Sin embargo, el Ejecutivo presentó recursos de apelación para evitar su aplicación.

El presupuesto universitario, otro foco de tensión

A la discusión salarial se suma el financiamiento de las universidades para el próximo año. En el proyecto de Presupuesto 2027, el Gobierno contempla destinar 7 billones de pesos al sistema universitario, mientras que los rectores consideran que se necesitan al menos 11 billones para garantizar su funcionamiento.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, ya había advertido sobre las dificultades que podría atravesar el sistema si no cuenta con recursos suficientes. En ese escenario, los gremios mantienen las medidas de fuerza y presionan al Gobierno para que dé respuestas a los reclamos del sector.