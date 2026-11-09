El Papa León XIV en la UCA: "Privar a una persona de su trabajo es herir gravemente su dignidad"

En ese punto, subrayó que "el trabajo no es un instrumento de conflicto sino que ayuda a construir la realidad social".

También sostuvo que “hay que crear un equilibrio entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador”, debido a que, "no es verdadero progreso aquello que aumente el bienestar de algunos trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros".

En esa línea, advirtió que, en un contexto de transformaciones económicas y tecnológicas, "allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral".

Aquí puso el foco en el desempleo y aseveró que "privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social".

Sin dejar lugar a dudas, aseguró: "Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social" y marcó: "Los movimientos populares y los trabajadores informales no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitaria".

Sin embargo, advirtió que, en un contexto de transformaciones económicas y tecnológicas, “allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”.

León XIV también retomó el concepto de ecología integral impulsado por el papa Francisco y alertó sobre los modelos de desarrollo que priorizan el bienestar de algunos sectores a costa del deterioro ambiental y de las comunidades más vulnerables.

“No es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos, degradando los ecosistemas, trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”, sostuvo.

Por último, recordó las palabras de Francisco sobre el valor del empleo como una dimensión irrenunciable de la vida social, que permite el crecimiento personal, la construcción de vínculos y la participación comunitaria.En esa línea, convocó a superar “el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista” para promover una cultura del encuentro, en la que el crecimiento económico se traduzca en un desarrollo humano integral.