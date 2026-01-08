Crisis universitaria: la CONADU denuncia salarios docentes en mínimos históricos

Bajo este escenario, Chevalier explicó que los ingresos de quienes enseñan y forman a nuevas generaciones en las universidades públicas hoy están muy por debajo de lo necesario para cubrir gastos básicos como alquiler y alimentos. “Hay docentes que perciben menos de medio millón de pesos mensuales, una cifra que no alcanza para garantizar condiciones de vida mínimas”, advirtió.

La dirigente sostuvo que la pérdida salarial refleja no solo un deterioro del poder adquisitivo, sino también “una ruptura del consenso histórico sobre la importancia de invertir en educación pública como política de Estado”. Señaló que, más allá de los argumentos oficiales sobre la falta de recursos, existe un componente estructural vinculado a decisiones políticas que no priorizan la educación superior ni la valoración de sus trabajadores.

CONADU_OPTIMIAZADA.jpg Foto: Facebook CONADU

Contexto universitario

La advertencia se da en un marco más amplio de preocupación por la universidad pública argentina. Estudios del sector muestran que los salarios docentes y no docentes han perdido terreno frente a la inflación y los costos básicos, generando tensiones laborales, medidas de fuerza y reclamos por paritarias adecuadas.

El debate también incluye la asignación presupuestaria, donde los ajustes en gasto corriente y salarios han obligado a las casas de estudio a afrontar restricciones que impactan tanto en la calidad educativa como en las condiciones laborales del personal.

Reclamos y la perspectiva del gremio

Frente a esta situación, la dirigencia sindical universitaria impulsa acciones que incluyen declaraciones públicas, participación en debates sobre financiamiento educativo y exigencia de negociaciones salariales que recuperen el poder adquisitivo perdido.

El sector sostiene que sin una política salarial que respete la función social de la educación superior, se corre el riesgo de profundizar la crisis estructural y perder capital humano valioso en docencia, investigación y extensión.

Chevalier advirtió que, de no abordarse esta crisis, se corre el riesgo de profundizar la situación estructural y perder capital humano valioso en docencia, investigación y extensión, afectando a toda la comunidad educativa.