Gripe H3N2: recomiendan usar barbijo en lugares cerrados

“Cuando llegue la gripe acá sería criterioso usar el barbijo en lugares cerrados donde el aire está viciado”, señaló en diálogo con el programa La Mañana de La 990 que se mite por Splendid AM990, declaraciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Además, Pizzi manifestó: “Cuando vino el COVID venía con una gran capacidad destructiva y no sabíamos cómo defenderlo. Ahora nos han advertido que viene algo más pequeño”.

“En Australia se produjo un cambio de la gripe, pasó a Nueva Zelanda y luego a Inglaterra que tuvo tres ciudades con camas en los pasillos de los hospitales. Nos han advertido y hay vacunas que le recomiendo a todo el mundo a aplicarla”, expresó.

En tanto, el infectólogo señaló: “Hay algunas obras sociales que decidieron que van a colocar gratuitamente la vacuna porque prefieren hacer ese gasto en vez de gastar en terapias intensivas”.

“En general todos conocemos los síntomas de una gripe. En este caso es un fuerte dolor de cabeza y mucho cansancio. Con una buena hidratación y reposo debería poder recuperarse una persona, pero lo ideal es consulta al médico para prevenir efectos más graves”, aseveró.

Por otro lado, Pizzi comentó: “Mendoza multa a los padres que no aplican la vacuna a sus hijos, 70 familias fueron citadas en la Justicia y todos terminaron vacunando a sus hijos”.

El último Boletín Epidemiológico Nacional informó nueve casos confirmados de gripe H3N2 subclado K en Argentina. Los diagnósticos, realizados entre el 18 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, corresponden a Buenos Aires, CABA, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén.

El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS) secuenció 18 muestras de H3N2, de las cuales la mitad correspondió al subclado K.

La detección incluyó personas de diferentes edades, con cinco pacientes que requirieron internación y cuatro que recibieron tratamiento ambulatorio. Hasta la fecha, no se reportaron fallecimientos.