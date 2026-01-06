Donald Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo

Según explicó, el crudo será transportado mediante buques de almacenamiento, en una operación que estará a cargo del secretario de Energía, Chris Wright, y los fondos obtenidos serán “controlados” por el propio mandatario norteamericano para garantizar su uso en beneficio del pueblo venezolano.

“Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a Estados Unidos. Este petróleo se venderá a precio de mercado y yo, como presidente, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, expresó Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social.

Más tarde, el líder republicano precisó que había instruido al secretario de Energía para implementar el plan de manera inmediata. “He solicitado a Chris Wright que ejecute esta iniciativa sin demoras. El petróleo será transportado en buques de almacenamiento directamente hasta los muelles de descarga en Estados Unidos”, señaló.

La iniciativa fue respaldada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que Washington utilizará el actual régimen de sanciones —especialmente las vinculadas al sector petrolero venezolano y a las organizaciones criminales— como principal herramienta de presión sobre los eventuales sucesores de Maduro.

En este contexto de incertidumbre política, los precios internacionales del petróleo registraron una caída al cierre de una jornada marcada por la volatilidad. Los operadores evaluaban el impacto de una eventual reapertura de las vastas reservas venezolanas tras la captura del exmandatario. El barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo retrocedió un 1,72%, hasta los 60,70 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en febrero, descendió un 2,04%, hasta los 57,13 dólares.

Este martes, la Casa Blanca convocó a ejecutivos de las principales compañías petroleras para analizar la situación en Venezuela. La reunión, prevista para finales de esta semana, es considerada clave para las aspiraciones de Washington de facilitar el regreso de las grandes petroleras estadounidenses al país, luego de que el chavismo asumiera el control de las operaciones hace dos décadas.

Trump ya había adelantado el fin de semana que mantuvo encuentros con estas empresas incluso antes de la captura de Maduro. “Todas nuestras compañías petroleras están preparadas y dispuestas a realizar importantes inversiones en Venezuela para reconstruir su infraestructura petrolera, que fue destruida por el régimen ilegítimo de Maduro”, señaló Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca.