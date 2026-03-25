La UBA es reconocida en un prestigioso ranking internacional

En cuanto a las cinco grandes áreas del conocimiento, la Universidad también mostró avances en varias posiciones globales. Ciencias Naturales pasó de la posición 175° a la 145°; Ciencias de la Vida y Medicina avanzó del puesto 151° al 135°; Ingeniería y Tecnología avanzó 9 posiciones, de 152° a 143°; y Artes y Humanidades se mantiene en el puesto 24° a nivel global, mientras que Ciencias Sociales y Gestión continúa dentro del Top 100, ocupando el puesto 51°.

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Asimismo, en esta edición la UBA amplió su presencia en el ranking internacional incorporando nuevas áreas temáticas, lo que refleja la expansión y diversificación de su producción académica y científica. Las disciplinas que ingresaron este año al ranking son: Estadística e Investigación Operativa (Operational Research), Arqueología, Historia del Arte, Contabilidad y Finanzas, Política Social y Administración y Ciencia de los Materiales.

La incorporación de estas áreas fortalece la presencia de la UBA en campos estratégicos que abarcan desde las ciencias sociales y las humanidades hasta ámbitos clave para el desarrollo científico y tecnológico. Al ser evaluada en 48 de las 55 áreas, la Universidad reafirma una presencia transversal en la generación de conocimiento a escala global.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con la universidad pública y de calidad que todos queremos. Seguiremos trabajando para mantenernos en este grupo de élite y alcanzar más y mejores logros como este”, agregó el vicerrector Emiliano Yacobitti.

Acerca Ranking Mundial de Universidades QS por Materias 2026

El ranking global QS evalúa cinco (5) áreas generales y 55 específicas, con la participación de más de 1.900 universidades de todo el mundo. La evaluación otorga puntuaciones a cada disciplina según diversos criterios, como la reputación académica y de los empleadores, la cantidad de publicaciones en revistas científicas de alto impacto, las citaciones de trabajos en el campo y la vinculación internacional de los equipos de investigación. Esta medición es una de las tres que realiza la prestigiosa consultora británica Quacquarelli Symonds.