La UBA es reconocida en un prestigioso ranking internacional

La Universidad de Buenos Aires se consolida en el Ranking QS temático 2026, con cinco carreras en el Top 50 y doce en el Top 100 mundial.
La Universidad de Buenos Aires mantiene una presencia destacada en los niveles más altos del ranking global de disciplinas académicas según la edición 2026 del University Rankings by Subject. Se posicionó con cinco (5) disciplinas dentro del Top 50 del mundo y doce (12) dentro del Top 100, lo que confirma la solidez de algunas de sus áreas históricamente reconocidas.
Las carreras de la UBA que figuran entre las 50 mejores a nivel mundial son Lenguajes Modernos (22°), Ingeniería en Petróleo (35°), Antropología (43°), Derecho (34°) e Historia del Arte (26-50).
A su vez, la Universidad mantiene su presencia dentro del Top 100 global en áreas como Arquitectura/Entorno Construido, Historia, Comunicación y Medios, y Veterinaria (todas ellas en el puesto 51°). También se mantienen Política y Estudios Internacionales (99°), Sociología (64°) y Arte y Diseño (74°).
“Estos resultados demuestran, una vez más, el nivel internacional de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de la crisis que estamos atravesando, nuestros profesores, investigadores y nodocentes son los que hacen posible mantener una calidad reconocida a nivel mundial. Por eso es importante resolver el problema de los salarios y el financiamiento universitario.”, destacó Ricardo Gelpi, rector de la Universidad.
En cuanto a las cinco grandes áreas del conocimiento, la Universidad también mostró avances en varias posiciones globales. Ciencias Naturales pasó de la posición 175° a la 145°; Ciencias de la Vida y Medicina avanzó del puesto 151° al 135°; Ingeniería y Tecnología avanzó 9 posiciones, de 152° a 143°; y Artes y Humanidades se mantiene en el puesto 24° a nivel global, mientras que Ciencias Sociales y Gestión continúa dentro del Top 100, ocupando el puesto 51°.
Asimismo, en esta edición la UBA amplió su presencia en el ranking internacional incorporando nuevas áreas temáticas, lo que refleja la expansión y diversificación de su producción académica y científica. Las disciplinas que ingresaron este año al ranking son: Estadística e Investigación Operativa (Operational Research), Arqueología, Historia del Arte, Contabilidad y Finanzas, Política Social y Administración y Ciencia de los Materiales.
La incorporación de estas áreas fortalece la presencia de la UBA en campos estratégicos que abarcan desde las ciencias sociales y las humanidades hasta ámbitos clave para el desarrollo científico y tecnológico. Al ser evaluada en 48 de las 55 áreas, la Universidad reafirma una presencia transversal en la generación de conocimiento a escala global.
“Este reconocimiento nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con la universidad pública y de calidad que todos queremos. Seguiremos trabajando para mantenernos en este grupo de élite y alcanzar más y mejores logros como este”, agregó el vicerrector Emiliano Yacobitti.
El ranking global QS evalúa cinco (5) áreas generales y 55 específicas, con la participación de más de 1.900 universidades de todo el mundo. La evaluación otorga puntuaciones a cada disciplina según diversos criterios, como la reputación académica y de los empleadores, la cantidad de publicaciones en revistas científicas de alto impacto, las citaciones de trabajos en el campo y la vinculación internacional de los equipos de investigación. Esta medición es una de las tres que realiza la prestigiosa consultora británica Quacquarelli Symonds.