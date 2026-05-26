Financiamiento Universitario: toman el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini

Según informaron representantes de los alumnos, durante la toma, los estudiantes permanecerán dentro del edificio y organizarán distintas actividades y espacios de discusión. La intención es hacer visible el reclamo por el financiamiento educativo y el deterioro salarial de docentes y trabajadores universitarios.

Embed ALERTA | Estudiantes tomaron el Nacional Buenos Aires: reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.



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Previamente, docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades protagonizaron una nueva jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales, para "defender" el sistema universitario nacional y "exigir" la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), ya aprobada por el Congreso.

Luego de la masiva Marcha Federal Universitaria que se llevó a adelante hace dos semanas, esta nueva iniciativa congregó a docentes universitarios, estudiantes, cuerpo nodocente y autoridades de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, bajo el lema “señores jueces, que Milei cumpla la ley”.

Profesores universitarios brindaron clases abiertas para visibilizar el "ajuste" del Gobierno Nacional "que golpea salarios, becas, investigación" y el "funcionamiento" tanto de las universidades como de toda la comunidad: "Reclamamos una respuesta urgente", añadieron.

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La Ley de Financiamiento Universitario

La Ley N° 27.795 de financiamiento universitario fue ratificada por el Congreso tras un veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, el Gobierno suspendió su ejecución argumentando que no se determinaron las fuentes de financiamiento.

Por su parte, la Justicia ordenó su aplicación obligatoria para la recomposición salarial de docentes y no docentes, aunque el tema se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia.

La iniciativa busca establecer fuentes de financiamiento explícitas atadas al Presupuesto 2026, fijar incrementos escalonados para salarios y hospitales universitarios, y destrabar el conflicto con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional.