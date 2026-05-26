Financiamiento Universitario: clase pública frente a Tribunales para exigir que se cumpla la ley

A partir de las 15 participarán figuras del ámbito político y universitario. Entre ellas, estarán la abogada y docente de la UBA Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, y el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.

Protesta gremial de la Universidad Tecnológica Nacional contra el desfinanciamiento universitario.

El Gobierno de Javier Milei mantiene suspendida la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario bajo el argumento de que la norma no establece una fuente específica para cubrir el incremento de gastos operativos y salarios docentes. Sin importar el incumplimiento de una ley ya vigente, desde la Casa Rosada sostienen que la medida pone en riesgo el equilibrio fiscal.

Cabe recordar que la normativa fue aprobada por el Congreso en dos instancias diferentes, durante 2024 y 2025, tras superar cuatro votaciones legislativas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió frenarla mediante un decreto y apeló distintos fallos judiciales vinculados al tema.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) continúa con el reclamo judicial y presentó un documento ante la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal ya quedó en condiciones de avanzar con una resolución definitiva sobre el conflicto.