Se abrió la inscripción para ingresar a la UBA en agosto

Para estudiantes ya inscriptos/as al CBC pero que no tengan SIU Guaraní.

CAMBIO DE CARRERA Y SIMULTANEIDAD | Del 26/06 al 6/07

Para estudiantes que quieran cambiar de carrera o realizar otra simultáneamente y

ya tengan usuario de SIU Guaraní.

INSCRIPCIÓN A MATERIAS DE UBA XXI | Del 8/07 hasta el 26/07

A través del Sistema de Gestión UBA XXI - CBC (SIU Guaraní).

Los trámites deberán realizarse a través de www.cbc.uba.ar o de ubaxxi.uba.ar/, según corresponda.La UBA recomienda revisar periódicamente los canales oficiales para confirmar sedes, turnos y eventuales actualizaciones del calendario.

Acerca del Ciclo Básico Común

El CBC constituye el primer año de todas las carreras de la UBA. Se puede cursar tanto en modalidad presencial en cualquiera de sus sedes, como virtual, a través de UBA XXI.

El CBC consta de seis materias obligatorias con posibilidad de cursar hasta tres por cuatrimestre: dos según la orientación en la que está comprendida la carrera elegida (“Ciencias Sociales y Humanas”, “Ciencias Biológicas y de la Salud” o “Ciencias Exactas, Tecnología y Diseño”); dos comunes a todas las carreras (Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado e Introducción al Pensamiento Científico); y dos específicas de la carrera seleccionada.

En algunas carreras el CBC adquiere ciertas particularidades: las dependientes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) además de las seis materias mencionadas, tienen un taller anual de dibujo. En las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas al primer año se lo denomina primer tramo del Ciclo General.

Para las carreras cuya duración es menor a cuatro años, el CBC comprende entre 1 y 4 materias. Dado que el CBC incluye materias que son compartidas por diversas carreras, cumple también una importante función orientadora, permitiendo ingresar a una carrera y cambiarse a otra de manera sencilla en caso de que el estudiante así lo desee.

Documentación a presentar en el CBC

Si es la primera vez que el alumno o alumna se inscribe en el CBC, deberá presentar certificado de los estudios secundarios. Se solicitará certificado de estudios medios completos (título-analítico secundario) legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se debe hacer por TAD, en la opción de "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios" (el proceso completo en la página web de Legalizaciones).

Si todavía no cuenta con título emitido, se puede presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite o título sin legalizar.Aclaraciones importantes del CBC: Si es el primer año en la UBA, las materias del CBC serán asignadas automáticamente (no pueden elegirse). Si al finalizar el año en curso quedan materias sin aprobar, al recursarlas pueden elegirse cuáles rehacer.

El CBC asigna tres materias por cuatrimestre como máximo, excepto que la carrera que se elija requiera que se asigne una cuarta materia anual. La elección de sede y horario está sujeta a disponibilidad de turnos, vacantes y carreras ofrecidas según la sede.

Acerca de UBA XXI

Es el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires, que desde hace 40 años permite cursar materias del CBC en modalidad virtual. Actualmente ofrece una propuesta académica con materiales especialmente desarrollados para el aprendizaje en línea, aulas virtuales, recursos audiovisuales y múltiples canales de acompañamiento para las y los estudiantes. Las materias aprobadas en UBA XXI tienen la misma validez académica que las cursadas en modalidad presencial y pueden combinarse con materias del CBC.