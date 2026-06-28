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Se juegan los 16avos del Mundial: Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos sacaron boleto

Inglaterra (2-1 a Congo), Bélgica (3-2 a Senegal en alargue) y Estados Unidos (2-0 a Bosnia) se sumaron como vencedores de esta instancia a Noruega, Francia, México, Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos.

Tras finalizar la etapa de fase de grupos, se estrenará de este domingo y hasta el próximo viernes la instancia de 16avos de final en la Copa del Mundo con Argentina enfrentando al sorprendente Cabo Verde que le arrebató el segundo lugar a la Uruguay de Marcelo Bielsa.

El sistema de disputa de los 16avos será el habitual de las fases decisivas de los Mundiales. Cada partido será a eliminación directa y en caso de igualdad al término de los 90 minutos se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la paridad persiste tras el alargue, el ganador se definirá mediante una serie de penales.

Todos los cruces de 16avos de final con días y horarios

Canadá 1-0 Sudáfrica

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Alemania 1 (3) - 1 (4) Paraguay

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Brasil 2 - 1 Japón

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Países Bajos 1 (2) - 1 (3) Marruecos

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Francia 3-0 Suecia

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Noruega 2-1 Costa de Marfil

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México 2-0 Ecuador

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Inglaterra 2-1 Congo

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Bélgica 3-2 Senegal

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Estados Unidos 2-0 Bosnia

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Portugal vs. Croacia — Jueves 2 de julio, 20.00 (Toronto Stadium).

España vs. Austria — Jueves 2 de julio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).

Suiza vs. Argelia — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place Vancouver).

Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio, 19.00 (Miami Stadium).

Colombia vs. Ghana — Viernes 3 de julio, 22.30 (Kansas City Stadium).

Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio, 15.00 (Dallas Stadium).

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