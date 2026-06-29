La UBA regula el uso de la Inteligencia artificial e implementa un sistema pionero

Actualmente, la herramienta es utilizada por 2.000 alumnos en 40 materias y 184 cursos, que involucran a 44 cátedras. Es la primera facultad de la UBA en implementar una plataforma interna de IA y en darle un marco normativo propio para su regulación.

Autoría y responsabilidad

En ese contexto, la nueva normativa también establece criterios claros sobre el uso académico de la Inteligencia Artificial. La responsabilidad sobre los trabajos académicos continúa siendo del estudiante, quien deberá responder por la calidad de los argumentos, la verificación de la información y la correcta atribución de las fuentes utilizadas.

La IA puede asistir en procesos parciales de producción académica, pero no traslada la autoría ni la responsabilidad. Quien presenta un trabajo es autor o autora de su contenido y responde por la validez de los argumentos y la evidencia; la atribución correcta de ideas, datos y materiales (incluida la mención del uso de IA cuando corresponda); y el cumplimiento de las políticas institucionales y de la política de curso definida por la cátedra.

uba 5 disciplinas en el Top 50 y 12 en el Top 100 mundial.

Evaluación y trazabilidad del proceso

Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es el cambio de paradigma en la evaluación. La Facultad impulsará mecanismos que permitan valorar no solo el resultado final de los trabajos, sino también el proceso de elaboración, mediante borradores, registros de trabajo, defensas orales breves y evidencias que acrediten la autoría intelectual de los estudiantes.

Con este enfoque, la Facultad considera que la alfabetización en Inteligencia Artificial será una competencia indispensable para los futuros profesionales de las Ciencias Económicas y que la universidad debe asumir un rol activo en la formación de capacidades para utilizar estas tecnologías con criterio, responsabilidad y pensamiento crítico.