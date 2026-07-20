Día del Amigo: ¿Se celebra en todo el mundo los 20 de julio?

Cada 20 de julio, Argentina y otro puñado de países celebran el Día del Amigo, una tradición creada por Enrique Ernesto Febbraro tras la llegada del hombre a la Luna en 1969.
Cada 20 de julio, millones de argentinos se reúnen para celebrar el Día del Amigo, una fecha que con el paso de los años se convirtió en una de las tradiciones más populares del país. Lo que pocos saben es que la celebración nació gracias a la iniciativa de un odontólogo argentino, que encontró inspiración en uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad: la llegada del hombre a la Luna.
El creador de la fecha fue Enrique Ernesto Febbraro, un odontólogo, profesor de Filosofía e Historia, psicólogo, músico y locutor, nacido en Buenos Aires en 1924. El 20 de julio de 1969, mientras observaba por televisión el alunizaje de la misión Apolo 11 desde su casa de Lomas de Zamora, interpretó aquel acontecimiento como un símbolo de unión entre todos los pueblos del mundo.
Para Febbraro, la llegada del hombre a la Luna representaba mucho más que un avance científico. Consideraba que era una demostración de que la humanidad podía alcanzar objetivos comunes sin importar las diferencias de nacionalidad, religión o ideología.
Inspirado por ese momento histórico y por la célebre frase de Neil Armstrong, "Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad", decidió impulsar una jornada dedicada exclusivamente a celebrar la amistad.
Convencido de que la idea podía trascender fronteras, Febbraro redactó una carta explicando el sentido de su propuesta y mandó imprimir unas mil copias, traducidas a siete idiomas.
Las envió a instituciones, personalidades y sedes del Rotary Club de alrededor de cien países. La respuesta superó ampliamente sus expectativas: recibió cerca de 700 contestaciones, muchas de ellas apoyando la iniciativa y destacando el valor universal de la amistad. A partir de ese intercambio comenzó una campaña para lograr el reconocimiento oficial de la fecha.
De aquella iniciativa nació una frase que acompañó toda la vida a Febbraro:
"Un pueblo de amigos es una nación imbatible".
El odontólogo sostenía que la amistad era una herramienta capaz de acercar culturas y promover la paz entre los pueblos.
En 1972 registró la propiedad intelectual del Día del Amigo y luego cedió esos derechos al Rotary Club de Lomas de Zamora para facilitar su difusión sin fines comerciales.
El primer reconocimiento oficial llegó en 1979, cuando la provincia de Buenos Aires incorporó la celebración mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial.
Posteriormente, el 29 de noviembre de 1983, el Poder Ejecutivo bonaerense firmó el Decreto 1826, mediante el cual declaró a Lomas de Zamora como Capital Provincial de la Amistad, en reconocimiento al lugar donde nació la iniciativa.
Con el paso de los años, la celebración comenzó a expandirse a otros países como Brasil, Uruguay, Chile y España, donde también se festeja el 20 de julio.
Aunque en Argentina la tradición continúa firme cada 20 de julio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)decidió en 2011 instaurar el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad, con el objetivo de promover la cultura de la paz, el diálogo y la solidaridad entre los pueblos.
Sin embargo, la propuesta impulsada por Febbraro mantiene una enorme vigencia y continúa siendo la fecha elegida por millones de argentinos para reunirse con amigos.
La celebración no tiene una fecha única en todo el mundo.
Por su trabajo promoviendo la amistad y la paz, Enrique Ernesto Febbraro fue postulado en dos oportunidades al Premio Nobel de la Paz.
Falleció el 4 de noviembre de 2008, a los 84 años, pero su iniciativa continúa vigente y convirtió al Día del Amigo en una de las celebraciones sociales más importantes de Argentina, con reuniones familiares, cenas, encuentros y mensajes que cada año vuelven a poner en valor uno de los vínculos más importantes entre las personas.