Día del Amigo: ¿Se celebra en todo el mundo los 20 de julio?

Las mil cartas que cambiaron la historia

Convencido de que la idea podía trascender fronteras, Febbraro redactó una carta explicando el sentido de su propuesta y mandó imprimir unas mil copias, traducidas a siete idiomas.

Las envió a instituciones, personalidades y sedes del Rotary Club de alrededor de cien países. La respuesta superó ampliamente sus expectativas: recibió cerca de 700 contestaciones, muchas de ellas apoyando la iniciativa y destacando el valor universal de la amistad. A partir de ese intercambio comenzó una campaña para lograr el reconocimiento oficial de la fecha.

El lema que quedó para siempre

De aquella iniciativa nació una frase que acompañó toda la vida a Febbraro:

"Un pueblo de amigos es una nación imbatible".

El odontólogo sostenía que la amistad era una herramienta capaz de acercar culturas y promover la paz entre los pueblos.

El reconocimiento oficial

En 1972 registró la propiedad intelectual del Día del Amigo y luego cedió esos derechos al Rotary Club de Lomas de Zamora para facilitar su difusión sin fines comerciales.

El primer reconocimiento oficial llegó en 1979, cuando la provincia de Buenos Aires incorporó la celebración mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial.

Posteriormente, el 29 de noviembre de 1983, el Poder Ejecutivo bonaerense firmó el Decreto 1826, mediante el cual declaró a Lomas de Zamora como Capital Provincial de la Amistad, en reconocimiento al lugar donde nació la iniciativa.

Con el paso de los años, la celebración comenzó a expandirse a otros países como Brasil, Uruguay, Chile y España, donde también se festeja el 20 de julio.

La ONU estableció otra fecha

Aunque en Argentina la tradición continúa firme cada 20 de julio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)decidió en 2011 instaurar el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad, con el objetivo de promover la cultura de la paz, el diálogo y la solidaridad entre los pueblos.

Sin embargo, la propuesta impulsada por Febbraro mantiene una enorme vigencia y continúa siendo la fecha elegida por millones de argentinos para reunirse con amigos.

En qué fecha se celebra en otros países

La celebración no tiene una fecha única en todo el mundo.

Argentina, Uruguay, Brasil y España: 20 de julio.

20 de julio. Paraguay: 30 de julio.

30 de julio. Colombia: segundo sábado de marzo.

segundo sábado de marzo. Perú: primer sábado de julio.

primer sábado de julio. México, Venezuela y Ecuador: 14 de febrero.

14 de febrero. Estados Unidos, Canadá, India, Malasia e Indonesia: primer domingo de agosto.

primer domingo de agosto. Día Internacional de la Amistad (ONU): 30 de julio.

Un legado que trascendió generaciones

Por su trabajo promoviendo la amistad y la paz, Enrique Ernesto Febbraro fue postulado en dos oportunidades al Premio Nobel de la Paz.

Falleció el 4 de noviembre de 2008, a los 84 años, pero su iniciativa continúa vigente y convirtió al Día del Amigo en una de las celebraciones sociales más importantes de Argentina, con reuniones familiares, cenas, encuentros y mensajes que cada año vuelven a poner en valor uno de los vínculos más importantes entre las personas.