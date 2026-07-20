El apoyo a la Selección terminó con incidentes en el Obelisco

Como consecuencia de los disturbios, tres efectivos de la Policía de la Ciudad resultaron heridos, mientras que también se denunciaron robos de teléfonos celulares y otras pertenencias entre quienes asistieron a la concentración.

Fuentes oficiales informaron que hubo 15 personas detenidas por los incidentes. Además, explicaron que los enfrentamientos comenzaron cuando un grupo de agresores lanzó objetos contundentes contra el cordón policial dispuesto alrededor del Obelisco.

Durante los desmanes, varias personas atravesaron el vallado perimetral instalado en el monumento y fueron reducidas por los efectivos presentes. Ante la escalada de violencia, la Policía utilizó un camión hidrante para dispersar a quienes protagonizaban los ataques.

Antes de los incidentes, el ambiente había estado marcado por la emoción y el reconocimiento hacia la Selección argentina, que volvió a disputar una final mundialista por segunda edición consecutiva.

Los hinchas alentaron al equipo con canciones y aplausos, y dedicaron una ovación especial a Lionel Messi, quien evidenció su desazón tras la derrota en el estadio MetLife.

Luego de saludar a los jugadores españoles, el capitán argentino permaneció junto a sus compañeros sobre el césped mientras aguardaba la ceremonia de premiación, visiblemente afectado por el resultado.

España se quedó con el título gracias al gol convertido por Ferran Torres en el tiempo suplementario, que selló el triunfo por 1-0.

Además del Obelisco, también hubo concentraciones espontáneas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como Palermo, Barracas y Constitución, así como en Rosario, el conurbano bonaerense y Mar del Plata, donde los hinchas se reunieron para acompañar y reconocer el esfuerzo del seleccionado nacional.