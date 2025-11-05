Día del Bancario: los bancos cierran y los empleados cobran un bono $1,7 millón

Según el artículo 50 del Convenio Colectivo de Trabajo del sector, establece este día como feriado nacional para todos los trabajadores bancarios, lo que implica que no habrá atención al público en ninguna sucursal del país.

Durante la jornada no se podrán hacer trámites presenciales como depósitos o extracciones por ventanilla, ni operaciones con divisas, acciones o bonos.

Aunque las puertas estarán cerradas, los usuarios podrán operar con home banking, cajeros automáticos, aplicaciones móviles y billeteras electrónicas.

Las transferencias, pagos de servicios y consultas de saldo funcionarán con normalidad, aunque las acreditaciones inmediatas podrían demorarse hasta el siguiente día hábil, lo mismo que los cheques o pagos programados.

Las cámaras compensadoras interbancarias tampoco trabajarán, por lo que los vencimientos del 6 de noviembre se trasladarán al viernes 7.

bono-de-1700000-para-los-empleados-bancarios-04112025-2131601 Confirmaron un bono de $1.700.000 para los empleados bancarios.

Bono especial para el sector

Como parte de la celebración, los trabajadores del sistema bancario cobrarán un bono extraordinario. El monto acordado para este 2025 asciende a $1.708.032,46, según lo informado por la Asociación Bancaria.

El beneficio alcanza a todos los empleados comprendidos en el convenio colectivo vigente y busca reconocer su labor en el marco del feriado establecido.

Desde el gremio aclararon que “es un día no laborable para todo el sistema bancario, pero los usuarios podrán operar con normalidad desde los canales digitales”.