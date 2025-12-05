En el Día Internacional del Voluntariado, el Banco de Alimentos convoca voluntarios

El voluntariado constituye una parte sustancial de la institución que asiste a 360.000 personas a través de 1280 comedores y merenderos del AMBA. Solo durante este año 5.263 voluntarios donaron 22.112 horas

Cómo colaborar

Para sumarse a la campaña, se puede colaborar de las siguientes maneras:

Individual: son aquellas personas que se acercan para donar su tiempo. Pueden ser voluntarios permanentes o pueden optar por ser voluntarios ocasionales

Corporativo: son colaboradores de una empresa que se acercan a donar su tiempo gracias a los programas de Responsabilidad Social.

Escolar: Son grupos de alumnas y alumnos de colegios que se acercan a clasificar alimentos coordinados por sus instituciones. El objetivo es generar conciencia solidaria acercándoles una realidad diferente y dándoles la posibilidad de transformarla.

Actividad principal: clasificar y controlar el estado de los alimentos donados para garantizar que lleguen en perfecto estado a los beneficiarios.

Turnos: Lunes a jueves 9:30 a 12:30 y 13:30 a 16:30 h. Viernes: 9:30 a 12:30 y 13:30 a 15:30 h.

Lugar: Centro de Distribución Benavídez: Chilavert 275, Benavídez (Tigre)

Contacto: [email protected]

Fernando Uranga, director general del Banco expresó: "Agradecemos a los voluntarios corporativos, particulares y otros aliados que forman parte del Banco de Alimentos Buenos Aires. Desde clasificar alimentos hasta colaborar en campañas y eventos, ellos son el motor que nos impulsa a llegar a más de 360.000 personas a través de 1.280 comedores y merenderos en Buenos Aires, su trabajo es de vital importancia para que el alimento llegue en tiempo y forma a quienes lo necesitan. Y en el día del voluntariado invitamos a quienes quieran compartir una experiencia colectiva e inspiradora a sumarse a nuestro voluntariado".

24 años trabajando con el lema "Menos hambre, Más futuro"

El Banco de Alimentos Buenos Aires (BA) es una organización sin fines de lucro que desde hace 24 años contribuye a reducir el hambre, mejorar la nutrición, coordinar el rescate de alimentos. Bajo el lema “Menos Hambre Más Futuro” busca ser un puente entre los que sufren hambre y aquellos que desean colaborar, para ello se solicitan donaciones de alimentos aptos para el consumo, a fin de almacenarlos, clasificarlos y distribuirlos entre comedores y organizaciones ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. De esta manera, colabora con la alimentación de más de 360.000 personas por día.

El BA apoya en su alimentación a niñas, niños y adolescentes que concurren a los comedores y merenderos del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires. Para continuar con esta importante tarea el Banco convoca a toda la comunidad a sumarse.

Con la clara misión de “ayudar al que sufre hambre”, el BA viene trabajando en forma ininterrumpida gracias a la colaboración de muchos actores sociales que forman parte de esta gran cadena solidaria: empresas donantes de alimentos y productos, voluntarios, donantes de fondos, y sobre todo –comedores, merenderos, centros comunitarios- que hacen el trabajo más importante: el de atender a los cientos de miles de niñas, niños y adolescentes que no tienen un plato de comida asegurado y que necesitan de estos espacios para poder comer. Su centro de distribución está ubicado en Benavídez, partido de Tigre. Para más información ingresar a: www.bancodealimentos.org.ar