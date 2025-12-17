Día del Contador Público: por qué se celebra el 17 de diciembre

El 17 de diciembre se conmemora el Día del Contador Público, una fecha que reconoce su rol central en la contabilidad moderna y la economía.
Cada 17 de diciembre, las efemérides recuerdan el Día del Contador Público, una jornada que rinde homenaje a una disciplina fundamental para la organización económica, la transparencia y la toma de decisiones en los sectores público y privado.
La elección del día no es casual: el 17 de diciembre de 1494 se publicó “Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad”, un libro fundamental del matemático italiano Luca Pacioli, considerado el padre de la contaduría moderna.
Luca Pacioli fue un fraile franciscano, matemático, economista, contador y profesor, que vivió entre 1445 y 1517 en Italia. Enseñó en las universidades de Perugia y Florencia, y formó parte de la corte del duque Ludovico Sforza en Milán, donde trabajó junto a Leonardo Da Vinci.
Su principal aporte fue la formalización del sistema de partida doble, base de la contabilidad moderna, que establece que en todo registro contable deben existir dos anotaciones: el debe y el haber, y que la suma de los débitos debe ser igual a la de los créditos.
En su obra, Pacioli definió principios que siguen vigentes hasta hoy, como que no hay deudor sin acreedor, que todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor, y que toda pérdida es deudora y toda ganancia acreedora.
Estos conceptos sentaron las bases de la contabilidad tal como se conoce en la actualidad y explican por qué cada 17 de diciembre se reconoce el trabajo y la importancia de los contadores públicos.
Hoy, la labor de los contadores es clave en un escenario de permanente transformación, atravesado por la digitalización, los avances tecnológicos y la actualización normativa, donde su aporte resulta fundamental para garantizar orden, previsibilidad y confianza en la economía.