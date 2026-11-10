Día de la Tradición 2026: por qué se celebra el 10 de noviembre y si es feriado

De hecho, en los colegios es habitual que los chicos se vistan de gauchos y paisanas, bailen zamba o chacarera y lean fragmentos del “Martín Fierro”. En plazas y pueblos se organizan peñas, ferias, desfiles de agrupaciones tradicionalistas, espectáculos de música folklórica y encuentros alrededor del asado.

Este poema ícono de la cultura argentina, narra en verso la historia de un paisano que es reclutado a la fuerza para servir en la frontera y, tras el maltrato recibido, deserta y pasa a vivir fuera de la ley. A través de su peripecia, Hernández puso el foco en temas como la libertad, la injusticia y la marginación de los gauchos. La obra fue traducida a más de 70 idiomas, se estudia en las escuelas argentinas, fue llevada al teatro y al cine y es motivo de orgullo en el país.

Además de escritor, el autor de esta composición fue periodista y fundó la “Revista del Río de la Plata”. Se identificó con el federalismo, se opuso al gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, pasó por el exilio y se desempeñó como diputado y senador. Murió el 21 de octubre de 1886.

El Día de la Tradición se mantiene así como una cita anual con la cultura gauchesca, con el “Martín Fierro” como símbolo y como excusa para repasar la historia, la música y las costumbres que forman parte del patrimonio cultural argentino.