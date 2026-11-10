Día de la Tradición 2026: por qué se celebra el 10 de noviembre y si es feriado

Este martes se conmemora el nacimiento de José Hernández, autor del “Martín Fierro”. Cuál es el origen de la fecha, desde cuándo es oficial en todo el país y cómo se celebra.
Este martes 10 de noviembre se celebra en la Argentina el Día de la Tradición, una fecha que rinde homenaje al gaucho y a las costumbres rurales como parte de la identidad nacional. La conmemoración recuerda además a José Hernández, el autor del emblemático “Martín Fierro”, una de las obras más importantes de la literatura argentina.
¿Por qué se celebra el 10 de noviembre? Porque ese día de 1834 nació José Hernández en la zona de Perdriel, provincia de Buenos Aires. Poeta, periodista y político, retrató en sus versos la vida del gaucho y también las injusticias a las que estaba expuesto. Su libro “El gaucho Martín Fierro” se publicó en 1872 y tuvo una segunda parte, “La vuelta de Martín Fierro”, en 1879.
La propuesta data de 1937 y se le atribuye al poeta y periodista Francisco Timpone, que la planteó en una reunión de la agrupación Bases, con sede en La Plata, que homenajeaba a Juan Bautista Alberdi. La iniciativa prosperó en el ámbito bonaerense hacia fines de esa década y, en 1975, la Ley 21.154 extendió la celebración a todo el territorio nacional.
Sin embargo, no cuenta como feriado nacional ni día no laborable en la Argentina y hay actividad normal en comercios, bancos y oficinas. Aun así, la fecha tiene un fuerte arraigo social y se vive, sobre todo, en escuelas, centros culturales y localidades del interior.
De hecho, en los colegios es habitual que los chicos se vistan de gauchos y paisanas, bailen zamba o chacarera y lean fragmentos del “Martín Fierro”. En plazas y pueblos se organizan peñas, ferias, desfiles de agrupaciones tradicionalistas, espectáculos de música folklórica y encuentros alrededor del asado.
Este poema ícono de la cultura argentina, narra en verso la historia de un paisano que es reclutado a la fuerza para servir en la frontera y, tras el maltrato recibido, deserta y pasa a vivir fuera de la ley. A través de su peripecia, Hernández puso el foco en temas como la libertad, la injusticia y la marginación de los gauchos. La obra fue traducida a más de 70 idiomas, se estudia en las escuelas argentinas, fue llevada al teatro y al cine y es motivo de orgullo en el país.
Además de escritor, el autor de esta composición fue periodista y fundó la “Revista del Río de la Plata”. Se identificó con el federalismo, se opuso al gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, pasó por el exilio y se desempeñó como diputado y senador. Murió el 21 de octubre de 1886.
El Día de la Tradición se mantiene así como una cita anual con la cultura gauchesca, con el “Martín Fierro” como símbolo y como excusa para repasar la historia, la música y las costumbres que forman parte del patrimonio cultural argentino.