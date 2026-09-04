Día Nacional de la Historieta: por qué se celebra hoy y cuáles son sus personajes más famosos

La iniciativa para establecer esta celebración comenzó a tomar fuerza en 2005, impulsada por artistas, editores, críticos y lectores. Finalmente, en octubre de 2010 fue sancionada la Ley 26.652, que oficializó el 4 de septiembre como Día Nacional de la Historieta Argentina.

Con el paso de los años, muchos personajes lograron superar las fronteras del papel y llegar a distintas generaciones. Algunos alcanzaron reconocimiento internacional, mientras que otros quedaron fuertemente ligados a la particular mirada argentina sobre el humor, la política, el fútbol y la vida cotidiana.

Los cinco personajes más famosos de la historieta argentinaMafalda

Mafalda, creada por Joaquín Salvador Lavado, Quino, apareció por primera vez en Primera Plana el 29 de septiembre de 1964. La protagonista es una niña de clase media que se caracteriza por su preocupación por la humanidad, la paz y las contradicciones del mundo adulto.

La popularidad de la tira rápidamente superó las fronteras argentinas. Mafalda se convirtió en un fenómeno en América Latina y Europa y fue traducida a más de 30 idiomas, lo que la convirtió en uno de los personajes argentinos con mayor reconocimiento internacional.

Juan Salvo, El Eternauta

Juan Salvo es el personaje central de El Eternauta, la obra de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. En la historia, es un hombre común que debe enfrentarse junto con sus familiares y amigos a una misteriosa nevada mortal y, posteriormente, a una invasión extraterrestre.

Su característica vestimenta, compuesta por traje aislante, máscara y visor, se convirtió en una imagen emblemática de la historieta argentina. A medida que avanza el relato, Juan Salvo se transforma en un viajero del tiempo y el espacio, dando origen al concepto de “Eternauta”.

Patoruzú

Dante Quinterno fue el creador de Patoruzú, personaje que apareció originalmente como parte de otra tira hasta alcanzar tal popularidad que terminó protagonizando su propia historieta. Desde la Secretaría de Cultura de la Nación fue reconocido como uno de los héroes de ficción más importantes del país.

Patoruzú tuvo su primera aparición en las páginas del diario Crítica. Con el tiempo, su revista se convirtió en un éxito editorial, con tiradas que se agotaban y cifras de ventas muy importantes.

Inodoro Pereyra

El personaje de Inodoro Pereyra fue creado por Roberto Fontanarrosa en 1972. Se trata de un gaucho solitario de la pampa que vive distintas situaciones junto a su compañero inseparable, el perro parlante Mendieta.

La historieta debutó en la revista cordobesa Hortensia y originalmente funcionaba como una parodia de los personajes y estereotipos tradicionales vinculados al mundo gauchesco. Con el tiempo, el absurdo, los juegos de palabras y el particular uso del lenguaje se convirtieron en algunas de sus principales características.

Clemente

Clemente, creación de Caloi, apareció el 8 de marzo de 1973. Con el tiempo se transformó en una de las figuras más reconocidas del humor gráfico argentino.

Su primera aparición fue como personaje secundario de Bartolo el maquinista, pero su creciente popularidad hizo que ganara protagonismo hasta desplazar al personaje principal y darle su nombre definitivo a la tira.

Sin brazos ni alas y con su particular cuerpo rayado, Clemente desarrolló un estilo de humor relacionado con la realidad argentina y el fútbol. Durante el Mundial de 1978, además, protagonizó una recordada polémica humorística relacionada con los papelitos que los espectadores arrojaban desde las tribunas.

Mafalda, Juan Salvo, Patoruzú, Inodoro Pereyra y Clemente representan distintas épocas y estilos dentro de la historieta argentina. Sin embargo, todos comparten un rasgo fundamental: consiguieron traspasar las páginas de las publicaciones y convertirse en personajes fundamentales de la cultura popular del país.