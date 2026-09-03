Privatizaciones de rutas: el gobierno quiere que las concesiones no paguen impuestos

Caputo anunció que impulsará un proyecto para privatizar las rutas nacionales bajo un esquema de inversiones que quedarían exentas de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para que las concesiones de rutas nacionales no paguen impuestos de ninguna jurisdicción, en el marco del proceso de privatización de los caminos viales dependientes de Nación.
La iniciativa oficial abarca inicialmente 6.000 kilómetros de rutas distribuidas por todo el país, que serán licitadas en los próximos meses, como parte de un nuevo lote de tramos a concesionar que llegará hasta los 12.000 kilómetros.
El plan del Ejecutivo fue dado a conocer por Caputo en su paso por el evento "Vientos de Cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso, al precisar que “todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal".
El objetivo trazado por la administración libertaria es generar “más incentivo y que sea más barato todo este proceso de desarrollo y que se haga más rápido”, según adelantó el titular de la cartera económica.
De esta manera, la intención es que las empresas que asuman la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional no estén alcanzadas por tributos nacionales, provinciales ni locales.
Para que el beneficio impositivo incluya las cargas provinciales y municipales, el Gobierno de Javier Milei deberá contar con el aval de los gobernadores e intendentes. Al respecto, Caputo confió en obtener dicho acompañamiento al indicar que “ellos coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental”.
El anuncio llega luego de fuertes críticas por el estado de las rutas, así como también por la retención de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Por ley, el 28,5% de lo recaudado debe destinarse al mantenimiento de la infraestructura de transporte nacional, mientras que el 14,25% debería dirigirse a la red vial.
El reclamo de los mandatarios de las provincias y los jefes comunales por el estado de las rutas es constante e incluso algunos han logrado que determinados caminos pasen a su jurisdicción ante la falta de obras de mantenimiento y mejoras por parte de Nación.
La nueva estrategia gubernamental en busca de mayor inversión en la infraestructura vial se da en un contexto de un notorio recorte en los recursos destinados al sector, reflejado en las partidas dirigidas a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
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