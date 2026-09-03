Privatizaciones de rutas: el gobierno quiere que las concesiones no paguen impuestos

De esta manera, la intención es que las empresas que asuman la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional no estén alcanzadas por tributos nacionales, provinciales ni locales.

Para que el beneficio impositivo incluya las cargas provinciales y municipales, el Gobierno de Javier Milei deberá contar con el aval de los gobernadores e intendentes. Al respecto, Caputo confió en obtener dicho acompañamiento al indicar que “ellos coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental”.

El anuncio llega luego de fuertes críticas por el estado de las rutas, así como también por la retención de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Por ley, el 28,5% de lo recaudado debe destinarse al mantenimiento de la infraestructura de transporte nacional, mientras que el 14,25% debería dirigirse a la red vial.

El reclamo de los mandatarios de las provincias y los jefes comunales por el estado de las rutas es constante e incluso algunos han logrado que determinados caminos pasen a su jurisdicción ante la falta de obras de mantenimiento y mejoras por parte de Nación.

La nueva estrategia gubernamental en busca de mayor inversión en la infraestructura vial se da en un contexto de un notorio recorte en los recursos destinados al sector, reflejado en las partidas dirigidas a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).