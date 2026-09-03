Paro en aeropuertos: ATE pospuso la medida de fuerza y pidió una audiencia al Gobierno

El gremio frenó el inicio de la protesta prevista para este jueves y viernes y reclamó definir en una audiencia cómo se garantizará el 75% de los servicios.
La medida de fuerza convocada por ATE en los aeropuertos de todo el país fue pospuesta hasta nuevo aviso, luego de que el sindicato reclamara al Ministerio de Trabajo una audiencia para definir cómo se aplicará el esquema de servicios esenciales del 75% que exige el Gobierno.
El paro iba a alcanzar a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a más de 27 terminales aéreas de distintos puntos del país, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. La protesta había sido anunciada para este jueves y viernes, con asambleas y cese parcial de tareas en las franjas de 9 a 12 y de 18 a 21.
Sin embargo, ATE decidió suspender momentáneamente el inicio de la medida como gesto de buena voluntad, a la espera de una convocatoria oficial. Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC, confirmó que el gremio busca que en la audiencia se establezca cómo deberán cumplirse las prestaciones mínimas que el Gobierno considera obligatorias.
El dirigente explicó que la organización había comunicado la medida con cinco días de anticipación y que, de acuerdo con el esquema planteado por el sindicato, la protesta afectaría únicamente el 25% de la jornada laboral, mientras se garantizaría el funcionamiento del 75% restante.
La medida había sido anunciada luego del fracaso de las negociaciones salariales entre ATE y el Gobierno. Entre los reclamos se encuentran la actualización de los salarios, la apertura de la paritaria sectorial y un mayor financiamiento para las áreas operativas y de fiscalización.
El conflicto también involucra a trabajadores que cumplen tareas vinculadas con el control terrestre, la sanidad aeronáutica, el servicio de bomberos, la fiscalización y la capacitación.
Desde el Gobierno habían intimado al gremio a garantizar el 75% de las prestaciones, al considerar que la actividad aeronáutica constituye un servicio esencial. ATE, en cambio, reclamó que se convoque a una audiencia para determinar formalmente cómo debe aplicarse ese porcentaje.
Por ahora, las asambleas y movilizaciones previstas para este viernes se mantienen, mientras el sindicato aguarda una respuesta del Ministerio de Trabajo. La continuidad de las medidas dependerá de cómo avance la negociación y de si se concreta la audiencia solicitada por ATE.
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