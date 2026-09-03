Paro en aeropuertos: ATE pospuso la medida de fuerza y pidió una audiencia al Gobierno

La medida había sido anunciada luego del fracaso de las negociaciones salariales entre ATE y el Gobierno. Entre los reclamos se encuentran la actualización de los salarios, la apertura de la paritaria sectorial y un mayor financiamiento para las áreas operativas y de fiscalización.

El conflicto también involucra a trabajadores que cumplen tareas vinculadas con el control terrestre, la sanidad aeronáutica, el servicio de bomberos, la fiscalización y la capacitación.

Desde el Gobierno habían intimado al gremio a garantizar el 75% de las prestaciones, al considerar que la actividad aeronáutica constituye un servicio esencial. ATE, en cambio, reclamó que se convoque a una audiencia para determinar formalmente cómo debe aplicarse ese porcentaje.

Por ahora, las asambleas y movilizaciones previstas para este viernes se mantienen, mientras el sindicato aguarda una respuesta del Ministerio de Trabajo. La continuidad de las medidas dependerá de cómo avance la negociación y de si se concreta la audiencia solicitada por ATE.