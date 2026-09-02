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Cerró el mercado de pases: las altas y bajas de los cinco grandes del fútbol argentino

Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo presentaron muchas novedades en este mercado de pases de cara al segundo semestre del año.

El mercado de pases del fútbol argentino cerró este miércoles y los cinco grandes ya definieron buena parte de sus planteles para el segundo semestre de 2026. Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo realizaron incorporaciones, concretaron salidas y, en algunos casos, también cambiaron de entrenador.

Las altas y bajas de los cinco grandes del fútbol argentino

Boca

DT: Rodolfo Arruabarrena

Altas: Leandro Lozano (Argentinos Juniors), Álvaro Montero (Vélez), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia) y Enner Valencia (libre).

Bajas: Edinson Cavani, Ander Herrera, Nicolás Orsini, Agustín Martegani (Independiente Medellín), Lucas Janson (Gimnasia), Marcelo Saracchi (Houston Dynamo), Marcelo Weigandt (Liga de Quito), Gonzalo Gelini (Peñarol), Juan Barinaga (Racing) y Exequiel Zeballos (Monza).

River

DT: Leonardo Ponzio (interino)

Altas: Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri, Giovanni González, Ángel Correa (Tigres), Tobías Andrada (Vélez), Francisco Ortega (Olympiacos) y Thiago Almada (Atlético de Madrid).

Bajas: Juan Fernando Quintero, Maximiliano Meza (Independiente), Paulo Díaz (Atlanta United), Franco Armani (Atlético Nacional), Sebastián Boselli (Getafe), Andrés Herrera (Columbus Crew), Tobías Leiva (Rubio Ñu), Elián Giménez (Sarmiento), Cristian Jaime (Peñarol), Bautista Dadín (Aldosivi), Alex Woiski, Ulises Giménez (Sarmiento), Ian Subiabre (Tigre), Ignacio Zaballa (San Lorenzo), Santiago Lencina (Burgos), Maximiliano Salas (Independiente Rivadavia), Kevin Castaño (Atlético Mineiro), Facundo Colidio (Vasco da Gama), Germán Pezzella y Matías Galarza Fonda (Inter Miami).

Racing

DT: Juan Pablo Vojvoda

Altas: Ulises Ortegoza (Talleres), Alfonso Espino (Rayo Vallecano), Matías Kranevitter (Fatih Karagümrük), Lautaro Díaz (Cruzeiro), Leonel Pérez (Gremio), Gastón Lodico (Instituto), Juan Barinaga (Boca) y Matías Pérez (Cerro Porteño).

Bajas: Bruno Zuculini (Nacional), Franco Pardo (Santos Laguna), Gabriel Rojas (Cruzeiro), Damián Pizarro (Audax Italiano), Tomás Pérez (Defensa y Justicia), Gonzalo Sosa (Deportivo Maldonado), Baltasar Rodríguez (Estudiantes), Santiago Sosa (Vasco da Gama), Agustín García Basso, Gastón Martirena (Nacional) y Santiago Solari (Newell's).

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Independiente

DT: Jadson Viera

Altas: Maximiliano Meza (River), Santiago Mele (Monterrey), Imanol Machuca (Fortaleza), Franco Calderón (Universidad de Chile) y Ezequiel Ávila (libre).

Bajas: Nicolás Freire (Libertad), Milton Valenzuela (Atlas), Federico Mancuello (Argentinos Juniors), Ignacio Malcorra (Unión), Ignacio Pussetto (Huracán), Rodrigo Fernández Cedres (Huracán), Lucas Román (FC Dordrecht), Gustavo Quinteros (DT), Facundo Valdéz (Boston River), Gabriel Ávalos (Olimpia), Maximiliano Gutiérrez (Dynamo Moscú) y Kevin Lomónaco (Elche).

San Lorenzo

DT: No definido

Altas: Juan Pablo Álvarez (Gimnasia de Mendoza), Gustavo Del Prete (Atlas), Danilo Arboleda (Banfield), Emiliano Amor (libre), Martín Río (Talleres) e Ignacio Zaballa (River).

Bajas: Gustavo Álvarez, Jhohan Romaña (León), Luciano Vietto, Francisco Perruzzi (Aldosivi), Maximiliano Zelaya, Gregorio Rodríguez, Matías Hernández (Banfield), Lautaro Montenegro (Al Wahda), Orlando Gill (Lille) y Néstor Gorosito (DT).

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