Día de la Radiodifusión Argentina: cuántos años pasaron desde la primera transmisión

Quiénes fueron “Los locos de la azotea”

Los cuatro jóvenes pasaron a la historia con el apodo de “Los locos de la azotea”, en referencia a los experimentos que realizaban en las terrazas para colocar antenas y probar equipos de transmisión. En una época en la que la radio todavía se encontraba en una etapa experimental, la experiencia de Susini, Guerrico, Romero Carranza y Mujica se destacó por haber logrado una emisión organizada y con continuidad. La calidad del sonido era limitada y los receptores eran escasos, pero el proyecto demostró que las ondas podían convertirse en una nueva forma de comunicación.

Los “Locos de la azotea” realizaron la primera transmisión radial de Argentina el 27 de agosto de 1920 desde el Teatro Coliseo.

El entusiasmo generado por aquella primera experiencia hizo que las transmisiones continuaran durante los días siguientes. El grupo difundió distintas obras líricas, entre ellas Aída y Rigoletto, de Giuseppe Verdi; Iris, de Pietro Mascagni, y Manon, de Jules Massenet. De aquellas emisiones surgió Radio Argentina, considerada una de las primeras emisoras del país con transmisiones regulares y una de las pioneras de la radiodifusión en español. De esta manera, Argentina quedó entre los primeros países del mundo en desarrollar una programación radiofónica estable.

Por qué se celebra el Día de la Radiodifusión Argentina

La elección del 27 de agosto tiene como objetivo recordar aquella primera transmisión y homenajear a los cuatro pioneros que hicieron posible el comienzo de la radiofonía argentina. Con el paso de las décadas, la radio dejó atrás su etapa experimental y se convirtió en una presencia habitual en los hogares, con noticias, música, deportes, radioteatros, humor y programas de entretenimiento que acompañaron a varias generaciones.

En 1968, la Sociedad Argentina de Locutores realizó un homenaje en el Teatro Coliseo y colocó una placa para recordar a los cuatro protagonistas de aquella primera emisión. Dos años más tarde, en 1970, el Poder Ejecutivo Nacional estableció oficialmente el Día de la Radiodifusión Argentina. La fecha no debe confundirse con el Día Mundial de la Radio, que se conmemora cada 13 de febrero: mientras esa celebración tiene alcance internacional, el 27 de agosto está directamente vinculada con el nacimiento de la radiodifusión en nuestro país.

La radio, 106 años después

Desde aquella noche de 1920, la radio atravesó enormes transformaciones. Los grandes receptores de válvulas fueron reemplazados por equipos portátiles y, más tarde, llegaron la frecuencia modulada, las transmisiones digitales, las aplicaciones y las plataformas de internet. También aparecieron nuevos formatos, como los contenidos bajo demanda y los podcasts, que ampliaron las posibilidades de escuchar programas, entrevistas y noticias en cualquier momento y desde distintos dispositivos.

A pesar del avance de la televisión, las redes sociales y las plataformas de streaming, la radio conserva un lugar importante como medio de información, entretenimiento y compañía. A 106 años de aquella primera transmisión, el legado de “Los locos de la azotea” continúa vigente y forma parte de la historia cultural y comunicacional de la Argentina.