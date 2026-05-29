Hoy se celebra el Día del Ejército Argentino

El Ejército Argentino cumple 216 años desde el momento en que fue declarada como institución de la Patria, tras la revolución de Mayo de 1810.
Este viernes 29 de mayo se celebra el Día del Ejército Argentino, fecha que saluda y honra a los hombres y mujeres de la institución por su permanente servicio a la Patria.
Esta fecha histórica surgió el 29 de mayo de 1810, cuando la Primera Junta dio nacimiento formal al Ejército Argentino, como reconocimiento al trabajo de las tropas militares durante el proceso revolucionario, elevar a Regimientos a los batallones existentes y reorganizar las unidades dispuestas en todo el territorio.
Asimismo, la Primera Junta enaltecía la actuación que los militares habían tenido en esa semana de mayo trascendental para la historia de Argentina, cuyos pasos serían fundamentales para la futura independencia y la formación del Ejército que hoy cumple 216 años al servicio de la Patria.
Además de estar formados para la defensa de la Nación ante un potencial conflicto bélico, los integrantes del Ejército Argentino se encargan de proteger los recursos naturales, el medio ambiente y la integridad territorial, contribuir con el desarrollo científico, tecnológico, económico y social y cooperar para el logro del bienestar general de las comunidades, entre otras actividades.
Durante la Guerra de Malvinas en 1982, el Ejército Argentino registró 194 bajas fatales en combate. Estas muertes se sumaron al total de 649 caídos nacionales, de los cuales cerca del 72 % pertenecientes al Ejército eran soldados conscriptos La unidad del Ejército con mayor cantidad de bajas fue el Regimiento de Infantería 7 (RI 7), el cual sufrió 36 muertos.
Muchos de los combatientes caídos en combate descansan en el cementerio de Darwin de las Islas Malvinas todavía ocupados por el Reino Unido.