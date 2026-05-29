Hoy se celebra el Día del Ejército Argentino

Además de estar formados para la defensa de la Nación ante un potencial conflicto bélico, los integrantes del Ejército Argentino se encargan de proteger los recursos naturales, el medio ambiente y la integridad territorial, contribuir con el desarrollo científico, tecnológico, económico y social y cooperar para el logro del bienestar general de las comunidades, entre otras actividades.

Zapala Monumento homenaje al veterano de Malvinas.jpg Zapala, Neuquén - Monumento al soldado argentino que combatió en las Islas Malvinas

Héroes de Malvinas

Durante la Guerra de Malvinas en 1982, el Ejército Argentino registró 194 bajas fatales en combate. Estas muertes se sumaron al total de 649 caídos nacionales, de los cuales cerca del 72 % pertenecientes al Ejército eran soldados conscriptos La unidad del Ejército con mayor cantidad de bajas fue el Regimiento de Infantería 7 (RI 7), el cual sufrió 36 muertos.

Muchos de los combatientes caídos en combate descansan en el cementerio de Darwin de las Islas Malvinas todavía ocupados por el Reino Unido.