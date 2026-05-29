Rutas Nacionales: la ANSV detectó más de 150 radares de fotomultas sin autorización

Ante esta situación, la ANSV comenzó a intimar a las jurisdicciones correspondientes para que informen el estado operativo de esos dispositivos. En los casos en que se confirme que ya no funcionan, el organismo procederá a dar de baja las autorizaciones.

Además, la agencia también intimará a aquellas jurisdicciones que tengan verificaciones técnicas vencidas para que regularicen su situación, bajo apercibimiento de revocar las habilitaciones vigentes.

La intervención de la ANSV está respaldada por la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008, que establecen que ningún radar puede operar legalmente en una ruta nacional sin autorización previa del organismo.

La normativa le otorga facultades para autorizar, fiscalizar y controlar los sistemas automáticos de constatación de infracciones, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad en los controles.

Incluso, un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el rol de la ANSV como autoridad competente en materia de radares sobre rutas nacionales, tras un reclamo presentado por el municipio de Darwin, en la provincia de Río Negro.

Qué debe tener una fotomulta para ser válida

La ANSV recordó además que una infracción por fotomulta debe contener información precisa para tener validez legal.

Entre los datos obligatorios figuran:

Marca, modelo y número de serie del radar

Homologación y calibración vigente

Lugar, fecha y hora de la infracción

Velocidad permitida y velocidad registrada

Imagen clara de la patente del vehículo

Identificación del operador habilitado

Autoridad que emitió el acta

Juzgado competente

También se exige que el control esté debidamente señalizado y que la infracción sea notificada dentro de los plazos legales correspondientes.

Los conductores pueden consultar la habilitación de radares fijos y móviles que operan en rutas nacionales a través de la web oficial de la ANSV