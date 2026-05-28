¡Batacazo argentino!: Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner del Roland Garros

Ese fue el puntapié para Cerúndolo. Máxima concentración y a darlo vuelta. Se hizo fuerte en el ladrillo y ganó por 7-5. Su ritmo se impuso por encima del ya golpeado rival, con un rendimiento notablemente limitado. Siguió, fácil, con el cuarto set e igualó las cosas con un contundente 6-1. En el quinto definitivo, el N°56 del ranking no perdonó y golpeó con otro 6-1 a Sinner, consternado por la inesperada eliminación, y firmó la mejor performance de su carrera. Promete muchas más.