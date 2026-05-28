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¡Batacazo argentino!: Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner del Roland Garros

El tenista argentino le ganó en cinco sets al número 1 del mundo en la segunda ronda del segundo Grand Slam del año,

El Roland Garros arrancó con todo y ya tuvo un batacazo inesperado: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner en segunda ronda. Después de cinco sets sorprendentes, el argentino selló el mejor partido de su carrera hasta ahora. Corrió del camino al número 1 del Ranking ATP en el inicio del torneo y está listo para enfrentar lo que venga.

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El italiano sorprendió ingratamente. Venía de una temporada espectacular, consagrándose campeón del Masters de Indian Wells, del Masters de Miami, del Masters de Montecarlo, del Masters de Madrid y del Masters de Roma. Llegó como favorito pero su camino se cortó antes de lo esperado. Lo traicionó el calor de París, que a partir del tercer set empezó a repercutir en su rendimiento.

Jannik Sinner
El calor traicionó a Jannik Sinner en el Roland Garros.

El calor traicionó a Jannik Sinner en el Roland Garros.

El argentino arrancó con el pie izquierdo, con un Sinner envalentonado por su tremendo año. Perdió los primeros dos sets por 3-6 y 2-6 en poco tiempo. Pero no se rindió y empezó a tejer su remontada histórica. En el octavo game del tercer set, el italiano acusó cansancio físico producto de las altas temperaturas y las piernas empezaron a traicionarlo. Estaba a punto de ganar, pero pidió tiempo médico de inmediato por una "deshidratación".

Juan Manuel Cerúndolo
Cerundolo eliminó a Sinner del Roland Garros.

Cerundolo eliminó a Sinner del Roland Garros.

Ese fue el puntapié para Cerúndolo. Máxima concentración y a darlo vuelta. Se hizo fuerte en el ladrillo y ganó por 7-5. Su ritmo se impuso por encima del ya golpeado rival, con un rendimiento notablemente limitado. Siguió, fácil, con el cuarto set e igualó las cosas con un contundente 6-1. En el quinto definitivo, el N°56 del ranking no perdonó y golpeó con otro 6-1 a Sinner, consternado por la inesperada eliminación, y firmó la mejor performance de su carrera. Promete muchas más.

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