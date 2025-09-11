Hoy se celebra el Día del Maestro

Faustino Valentín Sarmiento, conocido como Domingo Faustino, nombre que asumió en homenaje al santo de familia, nació en San Juan el 15 de febrero de 1811. Hijo de José Clemente Quiroga Sarmiento, arriero de mulas y peón ocasional, fervoroso soldado de la Independencia, y de Paula Albarracín, mujer fuerte y trabajadora que, en ausencia del padre, se imponía en el hogar.

Domingo cursó, entre 1815 y 1821, estudios en la Escuela de la Patria de su ciudad natal. Sin embargo, en 1823, luego de tratar vanamente de ingresar al Colegio de Ciencias Morales en Buenos Aires, trabajó como asistente del ingeniero Víctor Barreau en la Oficina de Topografía de San Juan. Su tío, el presbítero José de Oro tuvo a cargo los estudios de Domingo y fue desterrado en 1825 por oponerse a las reformas eclesiásticas. Luego de ello, se trasladaron juntos a San Luis, donde allí se produjo el primer acercamiento de Sarmiento a la educación, al fundar su primera escuelita, siendo maestro y discípulo al mismo tiempo.

En 1848 se casó con Benita Martínez Pastoriza, viuda de su amigo Domingo Castro y Calvo, y adoptó a su hijo Domingo Fidel (Dominguito), quien moriría en el frente de batalla en 1866 a los 21 años durante la Guerra de la Triple Alianza.

Sarmiento presidente Domingo Faustino Sarmiento fue Presidente de la Nación desde 1868 hasta 1874

La carrera política de Sarmiento

Sarmiento tuvo a lo largo de su vida una activa participación política. Rechazó dos cargos como diputado en Buenos Aires, pero inició su carrera política como concejal en esa ciudad en 1855. Nombrado Jefe del Departamento de Escuelas, habilitó nuevos edificios de enseñanza y redactó la importante publicación pedagógica "Anales de la Educación Común". En 1857, como senador, propició el voto secreto y medidas de salubridad y circulación comercial.

Como ministro plenipotenciario -autorización especial del Estado a representantes diplomáticos con el fin de que celebren y firmen tratados u otros acuerdos internacionales- en Estados Unidos, durante el gobierno de Mitre, se vinculó con políticos, educadores, filántropos; fue invitado a dar conferencias en Nueva York y nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Michigan.

En 1868 triunfó su candidatura a la presidencia con la fórmula Sarmiento–Alsina. Su gobierno encaró múltiples conflictos: guerra con Paraguay (terminada en 1870), epidemias de cólera y fiebre amarilla y levantamientos militares.

Cementerio de la Recoleta - Tumba de Domingo F. Sarmiento

mausoleo-de-domingo-faustino (1).jpg Mausoleo a Sarmiento en el cementerio de la Recoleta.

Más tarde fue Senador de la Nación hasta 1875 y Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires en 1881, ocupándose de la inmigración y la enseñanza laica. Defendió la educación de la mujer a la par del hombre, y mantuvo amistad con Juana Manso, a quien consideró la única persona en América Latina que había interpretado su plan de educación.

Domingo Faustino Sarmiento falleció en Paraguay el 11 de septiembre de 1888 a los 77 años de edad. Sus restos regresaron a Buenos Aires y fueron sepultados en el Cementerio de la Recoleta.