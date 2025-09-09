Viviana Canosa acusó de "acosador" a Antonio Laje: "Eso es patético"

El presentador de A 24 repudió a quienes votaron por el peronismo, luego de las últimas elecciones bonaerenses del fin de semana que, a criterio de Antonio, sería movimiento que sería el responsable de la inseguridad y la falta de gestión policía en la provincia de Buenos Aires. Y eso despertó la catarsis de Viviana.

Fue en su nuevo programa en Carnaval Stream, El bulo de Viviana, que la conductora apuntó sin filtro contra su colega. “Patético es acosar mujeres, tratar mal a mujeres en televisión. Lo vi yo, me lo contaron, tengo testimonios y he hablado porque laburé ahí (en el Grupo América)”, dijo la comunicadora, al aire.

"Acosás minas. No sé ahora que tu mujer te echó de tu casa...”, redobló la apuesta de sus dichos, Canosa. “Eso es patético Antonio, no que la gente en democracia vote a quien quiera”, cerró Viviana, sin vuelta, al momento de decir todo lo que piensa y, a su criterio sabe, sobre el accionar de Laje.

CANOSA DESTRUYÓ AL GOBIERNO DE JAVIER MILEI

"A mi editorial de hoy la he titulado 'nos mintieron'. Cuando pienso en el gobierno de Milei, lo primero que se me viene a la cabeza es el resentimiento del pueblo... Todo lo que dijeron que iban a hacer no lo cumplieron y la gente este domingo se las devolvió bien devueltas en las urnas", expresó Viviana, también desde su espacio en plataforma.

"Los hermanos Milei son la verdadera cara de la derrota, de lo que pasó ayer y de la diferencia de 13 puntos. Ellos dicen que sacaron de la pobreza a 12 millones de personas, pero como es, ninguna de esas 12 millones de personas los votaron, no los votaron. Para mí no sacaron a 12 millones de personas de la pobreza o por lo menos, ayer no lo vimos en las urnas".