Javier Milei: "No nos moveremos ni un milímetro del programa"

"Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico", afirmó el mandatario en un mensaje en sus redes sociales.

El posteo del mandatario, publicado este martes por la tarde, busca reforzar la señal de estabilidad enviada más temprano por el ministro Luis Caputo y por la vocera del FMI Julie Kozack, quien había asegurado que el organismo "apoya" el ancla fiscal y el marco cambiario del Gobierno.

En este contexto, el Presidente busca así contener la incertidumbre de los mercados, que reaccionaron con una fuerte suba del dólar y caída de los bonos tras el resultado del domingo.

Los tres pilares de Milei

En su mensaje, el Presidente enumeró los tres pilares de su programa que se mantendrán inalterables y cerró con su clásico "VLLC!":

(1) Equilibrio fiscal;

(2) Mercado monetario ajustado; y

(3) En lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI.

Además, seguiremos desregulando.

La ratificación del rumbo llega en simultáneo a la reconfiguración política del oficialismo, que anunció la creación de una "mesa política nacional" y una convocatoria al diálogo con los gobernadores para intentar contener la crisis desatada por el resultado electoral.

Caputo sale a buscar plata y asume el riesgo electoral

El Ministerio de Economía deberá conseguir mañana jueves $ 7,2 billones para renovar vencimientos y la oferta de bonos asume el riesgo electoral porque el título más corto a suscribir por los bancos es al 31 de octubre, tres días después de las elecciones nacionales.

Esta decisión genera expectativa por la decisión que tomarán los bancos acerca de prestarle al gobierno a riesgo de que el resultado electoral no le sea favorable y qué tasa pedirán por esas colocaciones.

Además, que el título “más corto” sea a 45 días de plazo recrea la discusión entre el equipo económico y los bancos por el manejo de la liquidez tras la eliminación de las LEFI.

Si bien el Banco Central repuso los pases no deja de ser una complicación para los bancos tener que pensar en una colocación a 45 días con una elección en el medio