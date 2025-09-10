Javier Milei hablará por la cadena nacional el lunes 15

"El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas el presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026", escribió Adorni de forma escueta y concluyente: "Fin".

— Manuel Adorni (@madorni) September 10, 2025

El anuncio se produce 48 horas después de la derrota de alianza La Libertad Avanza-PRO en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y en el contexto de un mercado financiero y cambiario complicado.

Luego de dos años sin Ley de específica de Ingresos y Egresos del Estado, la presentación del Presupuesto 2026 es un hecho fundamental para delinear las prioridades de la administración en el próximo ejercicio.

Fuentes oficiales, indicaron que el mensaje de Milei buscará dar certezas sobre el rumbo económico y profundizar en los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público.

La Cadena Nacional permitirá al mandatario dirigirse directamente a la ciudadanía para explicar los detalles y fundamentos de su propuesta económica, en un contexto donde el debate sobre las cuentas públicas cobra especial relevancia.