Javier Milei hablará por la cadena nacional el lunes 15

El vocero presidencial anunció que el presidente se dirigirá a la Nación el lunes 15 de septiembre a las 21, en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. El mensaje se producirá a una semana de la derrota electoral del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires.
El presidente Javier Milei hablará en Cadena Nacional el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas, para referirse a la presentación del Presupuesto 2026, informó este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X (ex Twitter).
"El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas el presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026", escribió Adorni de forma escueta y concluyente: "Fin".
El anuncio se produce 48 horas después de la derrota de alianza La Libertad Avanza-PRO en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y en el contexto de un mercado financiero y cambiario complicado.
Luego de dos años sin Ley de específica de Ingresos y Egresos del Estado, la presentación del Presupuesto 2026 es un hecho fundamental para delinear las prioridades de la administración en el próximo ejercicio.
Fuentes oficiales, indicaron que el mensaje de Milei buscará dar certezas sobre el rumbo económico y profundizar en los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público.
La Cadena Nacional permitirá al mandatario dirigirse directamente a la ciudadanía para explicar los detalles y fundamentos de su propuesta económica, en un contexto donde el debate sobre las cuentas públicas cobra especial relevancia.
