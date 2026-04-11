El abuelo de Lucio Dupuy habló sobre el caso de Ángel López: "Esto es un calco"

Angel López, el niño cuya muerte investiga la Justicia. La muerte de Ángel López reavivó el reclamo por medidas efectivas contra la violencia infantil.

Según su relato, el episodio ocurrió por la mañana: “Lo levantamos para ir al baño porque dormía mucho. Estaba mojado, lo acostamos conmigo y después mi marido me dijo que no respiraba”, explicó. La mujer aseguró que intentó reanimarlo con maniobras de RCP y llamó a emergencias.

Sin embargo, la principal hipótesis judicial apunta a un posible contexto previo de violencia, respaldado por denuncias del padre del menor y su entorno. En las últimas horas, las primeras pericias indicaron que el niño presentaba lesiones internas en la cabeza, lo que refuerza las sospechas.

En ese marco, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda donde vivía el menor, donde se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos clave para avanzar en la investigación.