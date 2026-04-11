El abuelo de Lucio Dupuy habló sobre el caso de Ángel López: "Esto es un calco"

Ramón Dupuy cuestionó la falta de avances en la protección de la infancia tras la muerte del niño de cuatro años en Chubut. La madre del pequeño es investigada por la Justicia.
Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado en 2021, aseguró que el caso de Ángel López, el menor de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia, “es el calco” de lo ocurrido con su nieto y lamentó que “su asesinato no enseñó nada”.
Dupuy expresó que atraviesa el momento “muy golpeado” y remarcó: “La lucha que tenemos desde hace cuatro años tampoco sirvió”.
Esa lucha está centrada en la plena implementación de la “Ley Lucio”, aprobada en 2023, que establece capacitaciones obligatorias para funcionarios, refuerza los mecanismos de denuncia y busca mejorar la articulación entre organismos para prevenir casos de violencia infantil.
Ángel López fue hallado sin vida el pasado 5 de abril en su vivienda de Comodoro Rivadavia. El niño llegó al hospital con signos vitales débiles, pero falleció poco después. Su madre, Mariela Altamirano, quedó bajo investigación y en declaraciones públicas sostuvo: “No maté a mi hijo”.
Según su relato, el episodio ocurrió por la mañana: “Lo levantamos para ir al baño porque dormía mucho. Estaba mojado, lo acostamos conmigo y después mi marido me dijo que no respiraba”, explicó. La mujer aseguró que intentó reanimarlo con maniobras de RCP y llamó a emergencias.
Sin embargo, la principal hipótesis judicial apunta a un posible contexto previo de violencia, respaldado por denuncias del padre del menor y su entorno. En las últimas horas, las primeras pericias indicaron que el niño presentaba lesiones internas en la cabeza, lo que refuerza las sospechas.
En ese marco, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda donde vivía el menor, donde se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos clave para avanzar en la investigación.