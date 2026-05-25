Flor Vigna sorprendió con un look audaz en plena calle porteña

Para el segundo tramo de la producción, la artista cambió completamente de registro. Con una propuesta más relajada y callejera, vistió un minishort de jean desflecado, top deportivo gris topo y trench beige anudado al frente.

ed119474-4fa8-481f-8eef-587a89814d45 Captura de redes sociales.

El look se completó con medias negras translúcidas estampadas y botas texanas oscuras. La puesta tuvo además un tono más performático gracias a la participación del bailarín Facundo Mazzei, quien acompañó la escena con una estética rockera de cuero negro, jeans amplios y gafas futuristas espejadas.