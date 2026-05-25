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Flor Vigna sorprendió con un look audaz en plena calle porteña

La artista realizó una producción fotográfica en Buenos Aires con lencería negra, abrigo multicolor y botas amarillas. Luego apostó por un estilo más urbano y nocturno.

Flor Vigna volvió a captar la atención en redes sociales con una producción fotográfica realizada en las calles de la Ciudad de Buenos Aires como parte de una producción que combinó estética urbana, moda maximalista y una fuerte impronta artística, con dos cambios de vestuario que marcaron contrastes entre lo sensual y lo nocturno.

La primera escena mostró a la cantante y bailarina recostada sobre una senda peatonal con un conjunto de lencería negra compuesto por corpiño de raso y encaje, junto a una tanga colaless del mismo estilo. El look fue acompañado por un tapado largo de piel sintética multicolor y un gorro tipo cosaco confeccionado con la misma textura.

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Captura de redes sociales.

Captura de redes sociales.

El abrigo en tonos arcoíris se convirtió en la pieza central del outfit. La producción de moda, a cargo de Victoria Molotok, sumó además botas bucaneras amarillas de charol, con taco cuadrado y terminación en punta, que reforzaron la estética llamativa de la sesión.

En cuanto al maquillaje, Flor Vigna mantuvo su característica melena bordó con ondas marcadas y apostó por sombras neutras, piel satinada y labios nude con gloss.

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Para el segundo tramo de la producción, la artista cambió completamente de registro. Con una propuesta más relajada y callejera, vistió un minishort de jean desflecado, top deportivo gris topo y trench beige anudado al frente.

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Captura de redes sociales.

Captura de redes sociales.

El look se completó con medias negras translúcidas estampadas y botas texanas oscuras. La puesta tuvo además un tono más performático gracias a la participación del bailarín Facundo Mazzei, quien acompañó la escena con una estética rockera de cuero negro, jeans amplios y gafas futuristas espejadas.

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