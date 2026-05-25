Informe: cuáles son los dos temas que más preocupan a los argentinos

Asimismo, la preocupación por la dinámica inflacionaria registra en mayo una baja respecto de abril y llega al 11,2% de menciones, muy cerca del cuarto lugar ocupado por la inseguridad, que recoge un 9,6% de menciones. ¿Otro dato llamativo del quinto mes? El crecimiento de las menciones a la educación, luego de la cuarta marcha federal universitaria, en rechazo a los recortes a las casas de estudio.

preocupaciones El ranking con las preocupaciones principales de los argentinos.

Preocupación por los bajos salarios

En materia económica, el estudio presenta un nuevo aumento de la preocupación por los bajos salarios: "Hemos registrado un leve pero sostenido crecimiento focalizado en esta preocupación, que arrancó en enero con el 44,9% de las menciones, y llega a mayo con el 47,1% de las menciones. Con la curiosidad de que se trata de una preocupación que lidera en el segmento de votantes de la principal fuerza opositora (Fuerza Patria) como entre los votantes oficialistas".

El relevamiento de Synopsis Consultores fue realizado del 12 al 15 de mayo pasado en la Ciudad de Buenos Aires y los principales distritos del país. En total, abarcó 1.585 casos, con un nivel de confianza del 95,5%.