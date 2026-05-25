Informe: cuáles son los dos temas que más preocupan a los argentinos

Un informe privado al que accedió Diario Popular reflejó las cuestiones que generan intranquilidad en los ciudadanos. La preocupación por los bajos salarios marca el escenario en materia económica.
El desempleo y la corrupción lideran el ranking de las preocupaciones de los argentinos, según un estudio privado al que accedió Diario Popular. Detrás aparecen la inflación, la inseguridad, la educación, el narcotráfico, la salud y otras cuestiones.
Al igual que en las últimas semanas, el desempleo y la corrupción se destacan en mayo como los principales temas que generan intranquilidad en los ciudadanos. "Si en abril el ranking de preocupaciones lo encabezó la corrupción -que en mayo se mantiene cercana al 30% de menciones-, este mes fue el desempleo la preocupación que lideró el ranking, producto de un crecimiento que lo llevó del 29,9% de menciones en abril, al 33,2% de menciones en mayo", señala el informe de Synopsis Consultores.
La corrupción aparece mencionada de manera transversal. De hecho, es la principal inquietud de los votantes de La Libertad Avanza (24,5% de menciones) y asoma como la segunda principal preocupación de los votantes de Fuerza Patria (32,1% de menciones).
"La preocupación por el desempleo también es una de las más mencionadas transversalmente. Es la segunda principal preocupación de los votantes de LLA (24,2% de menciones) y es la principal preocupación de los votantes de Fuerza Patria (42,5% de menciones)", indica el informe de la consultora que dirige Lucas Romero.
Asimismo, la preocupación por la dinámica inflacionaria registra en mayo una baja respecto de abril y llega al 11,2% de menciones, muy cerca del cuarto lugar ocupado por la inseguridad, que recoge un 9,6% de menciones. ¿Otro dato llamativo del quinto mes? El crecimiento de las menciones a la educación, luego de la cuarta marcha federal universitaria, en rechazo a los recortes a las casas de estudio.
En materia económica, el estudio presenta un nuevo aumento de la preocupación por los bajos salarios: "Hemos registrado un leve pero sostenido crecimiento focalizado en esta preocupación, que arrancó en enero con el 44,9% de las menciones, y llega a mayo con el 47,1% de las menciones. Con la curiosidad de que se trata de una preocupación que lidera en el segmento de votantes de la principal fuerza opositora (Fuerza Patria) como entre los votantes oficialistas".
El relevamiento de Synopsis Consultores fue realizado del 12 al 15 de mayo pasado en la Ciudad de Buenos Aires y los principales distritos del país. En total, abarcó 1.585 casos, con un nivel de confianza del 95,5%.
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