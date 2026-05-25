Duro mensaje del arzobispo García Cuerva: "Basta de arengar la división y la polarización"

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"La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos", soltó y repitió en alusión al fenecido Jorge Bergoglio: "Basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo, como decía Francisco".

Javier Milei Casa Rosada

Javier Milei asistió junto a todos sus ministros para escuchar la homilía del arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, quien en declaraciones previas ya había lanzado una fuerte advertencia sobre el clima político y social que atraviesa el país: “Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia. Qué difícil es poder respetar y hablar de diversidad en tiempos de rechazo de todo el que piensa distinto. Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario”. Estos comentarios resuenan dentro de la política argentina, que actualmente atraviesa fuertes tensiones e internas en el oficialismo.

milei villarruel Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum.

En la Casa Rosada hay expectativa por la imagen que puedan mostrar durante la jornada. El Gobierno apuesta a una foto de unidad que sirva para bajar el ruido político, luego de varios días marcados por cruces y acusaciones dentro del espacio libertario. También estuvieron presentes el asesor Santiago Caputo y el titular de Diputados, Martín Menem, protagonistas indirectos de la disputa interna que sacude al oficialismo.

De todos modos, cerca de las denominadas Fuerzas del Cielo dejaron trascender que el conflicto sigue abierto. En ese marco, insisten en que existen pruebas contra el riojano por publicaciones críticas en redes sociales. “Le mienten al Presidente”, sostuvo Daniel Parisini durante una transmisión en streaming, en declaraciones que incluso contradijeron la postura pública del jefe de Estado.

La ceremonia religiosa también aparece como una oportunidad para recomponer el vínculo con la Iglesia. El mensaje de García Cuerva genera atención en Balcarce 50, especialmente después de algunas críticas recientes del Episcopado sobre la situación social y económica del país.

Además de funcionarios nacionales, participaron Jorge Macri y miembros del gabinete porteño. Tras la celebración religiosa, la delegación oficial cantará el himno frente al Cabildo junto a la Fanfarria Militar “Alto Perú”. Luego, Milei encabezará una reunión de gabinete marcada por las diferencias que persisten dentro del denominado Triángulo de Hierro.

Jorge Macri y Javier Milei se saludaron

Luego de casi un año sin contacto, el jefe de Gobierno porteño y el presidente Javier Milei se saludaron este lunes en la entrada a la Catedral Metropolitana a la que ambos asistieron para participar del Tedeum por la celebración de un nuevo aniversario del primer gobierno patrio.

El año pasado, en esta misma fecha y en el mismo tempo, Milei había negado el saludo a Macri y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en esta oportunidad no siquiera fue invitada a la ceremonia religiosa.