Conmoción en Comodoro Rivadavia: qué se sabe de la muerte de Ángel, el nene de 4 años que llegó al hospital con una lesión cerebral

“Son los principales sospechosos y están bajo el control estatal”, sostuvo el funcionario, aunque aclaró que aún no fueron sometidos a un juez penal. También explicó que no se concretó una entrevista formal con ellos para evitar posibles nulidades en el proceso.

Según la reconstrucción judicial, el padre del menor se presentó ante la Justicia el lunes por la mañana para denunciar la situación y advirtió sobre el contexto previo. En ese sentido, indicó que Ángel había sido revinculado con su madre biológica hacía apenas un mes, en medio de un conflicto por su cuidado.

En cuanto a la intervención médica inicial, el fiscal detalló que no se detectaron signos externos de violencia, aunque el examen interno fue determinante para reorientar la causa. “Ahora lo que resta es establecer el origen de esta lesión, porque puede tener múltiples factores”, explicó.

A partir de estos elementos, los investigadores avanzan en la reconstrucción de las últimas horas del niño, el análisis de su historia clínica y el contexto en el que vivía, con el objetivo de determinar qué ocurrió.

Qué dijo la madre

Mariela Altamirano, madre del niño, habló públicamente tras las acusaciones y negó cualquier responsabilidad. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, afirmó.

La mujer relató cómo fue la mañana en la que el nene se descompensó. Según su testimonio, lo despertaron para llevarlo al baño porque dormía muchas horas seguidas. Luego de notar que no reaccionaba, su pareja advirtió que no respiraba y ella comenzó a hacerle RCP mientras llamaba a emergencias.

“Lo envolvimos con una campera y salimos a la calle a pedir ayuda”, contó. También explicó que una vecina intentó trasladarlos al hospital, pero no pudo hacerlo por el estado de nervios.

Cuando finalmente llegó la asistencia médica, el niño ya se encontraba en estado crítico. “Tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”, relató.

Altamirano insistió en que desconoce qué ocurrió y remarcó que quiere que se esclarezca el caso. “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le hicimos nada”, sostuvo.

Caso Ángel el fiscal confirmó la lesión cerebral y dijo que la m

Además, apuntó contra su expareja y denunció que sufrió violencia durante la relación, en medio de un conflicto por la tenencia del niño.

Las declaraciones de la madre se dieron en un contexto de acusaciones cruzadas con la familia paterna, que la responsabiliza por la muerte. El padre del menor fue contundente: “A mi hijo lo mataron”, afirmó.