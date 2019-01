El boom de la comedia musical

Marisol Otero es una artista muy completa que realizó sus estudios en el Conservatorio Nacional Ward, y se recibió como Profesora de Canto. Además estudio Técnica vocal e interpretación, Teatro y Dramaturgia, Manejo de Títeres y Popets, Actividades Circenses, Baile y Estiramiento. En la actualidad es uno de los referentes a la hora de enseñar Comedia Musical. Su escuela tiene sedes en Begrano y Caballito. Hasta esta última fuimos para que nos contara detalles de lo que allí se aprende.

Marisol, ¿cómo es estudiar comedia musical?

-Estudiar comedia musical para muchos es un camino de ida, porque encuentran un espacio de transformación con lo que tiene que ver con lo artístico. Algunos lo eligen para dedicarse después y van creciendo. Muchos lo logran y otros no. Pero además es un lugar de expresión y contención. En la escuela trabajamos mucho en lo humano, con el compañerismo, con el compartir, con el trabajar en equipo, con la unidad, con que juntos conseguimos muchas más cosas que compitiendo. Así que no tiene que ver solamente con la parte artística, sino también con el alma. Eso es nuestra escuela. Lo que necesitan es responsabilidad, ganas y compromiso. Eso sí o sí. El talento se va amoldando. Cada uno siempre se va a llevar un poquito más de lo que trae. Cada uno crece a su tiempo y a su forma.

Hay bastantes escuelas en Buenos Aires..

-Sí, hay muchísimas. En Capital, en el Gran Buenos Aires y en todo el país. Creo que hay un movimiento artístico muy importante. No solo dentro de lo que es la comedia musical, sino en todas las áreas artísticas. Este es un país lleno de arte. Creo que eso es lo que nos salva de muchas otras cosas. Poder escaparse un rato a jugar a ser otras personas y a volar con el arte.

¿Se incrementó en los últimos años la gente que se anota?

-Se fue incrementando el público de la comedia musical y las escuelas. Yo creo que una cosa alimenta a la otra. Cuantas más escuelas hay, más muestras hay, más gente sabe de qué se trata, más gente quiere ir a verlas; incluso quienes nunca habían ido y no sabían de qué se trataba porque creo que cada vez mejora más la calidad. Eso está buenísimo porque genera más público. Y justo en este 2019 vienen como diez comedias musicales de las que son extranjeras.

¿De qué edades y sexo son la mayoría de tus alumnos?

-Dentro de la comedia musical hay gente de todas las edades. Sí hay más mujeres que hombres. A veces hay un poco de pudor o prejuicios con los nenes y no los traen. Tal vez por el tema del baile, pero de a poquito se va curando la humanidad y cada vez se confía más en el arte, independientemente del género.

¿Te gusta formar artistas?

-Claro. Mi pasión es formar artistas. Además de la docencia y de las clases de canto, descubrí que amo dirigir. Cuando veo realizadas las muestras, o esos momentos en los que vamos a exponer sobre el escenario todo lo que trabajamos a lo largo del año, siento como si estuviera mi propio hijo ahí arriba, creciendo. La emoción es enorme.

¿Cómo preparan las obras?

-Las obras las elegimos durante el año y las vamos preparando. Los chicos que hacen el taller de puesta en escena, que están más avanzados porque ya vienen estudiando comedia, generalmente trabajan conmigo. Y los que hacen los primeros años de comedia, trabajan con otros profesores. Yo les voy dando el material de estudio y los superviso. La primera parte del año, trabajan solo en técnica de canto, baile y actuación. En la segunda mitad ya nos metemos con ponerle toda esa técnica a un material determinado que es lo que van a exponer en la muestra de fin de año.

¿En qué ayuda esta carrera a la gente, ya sean nenes, jóvenes o mayores... para la vida?

-La comedia musical ayuda a los nenes y a los jóvenes en muchos aspectos. Una vez trabajé en una ONG que se llama “Educultura”. Hacíamos arte y comedia musical en las villas de Lugano, en Capital. Ahí, además de cultural tenía una misión muy linda. Porque los chicos salían de un lugar en el que el entorno no era tan bueno para ellos para llenarse de arte. La idea ahí era hacer algo para la contención.

¿Son más los que lo hacen por placer o los que llegan con la idea de ser profesionales?

-Siempre son más lo que lo hacen por placer que por buscar su futuro laboral. Muchos se dedican a otra cosa y lo hacen para divertirse. La comedia musical da una oportunidad de lograr hacer arte a través de una escuela. Muy pocos llegan a hacer personajes en una obra de producción, en Broadway o acá en grandes teatros. Por eso tener la oportunidad de transitar por esos personajes es un sueño logrado. Tengo alumnos comerciantes, abogados, o realizan otros oficios o profesiones. Entonces este es un espacio para concretar su sueño para no quedarse con algo en el tintero. Creo que todos tienen que tener una oportunidad de hacerlo. Ese es el aprendizaje que me llevo todos los años y el agradecimiento enorme de los chicos, que me hace sentir que vale la pena los esfuerzos y la lucha que tenemos en el camino para poder concretarlos.