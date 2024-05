El Gobierno denunció irregularidades durante la gestión de Victoria Tolosa Paz

Desde la cartera de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, responsabilizan a la gestión de Alberto Fernández de presuntos sobreprecios en la adquisición de los productos que se encuentran almacenados en galpones de Tafí Viejo, en Tucumán, y Villa Martelli, en el Conurbano bonaerense.

Las miras están puestas en el dictamen de evaluación de ofertas del 18 de septiembre de 2023, jornada en la que fueron favorecidas la Compañía Comercial Mayorista S.R.L, marca “El Buen Ojo”; la Yerbatera Kleñuk de Ignacio Kleñuk; y “Sierra del Imán” de Hugo Oscar Holowaty. Las tres empresas ofertaron $1.518,90 por paquete.

Fuentes de gobierno aseguran que la acusación no recayó en la figura de la ex ministra, sino contra su gestión. Al respecto, la subsecretaria legal de la Capital Humano, Leila Gianni, explicó en una entrevista a La Nación+ que tres de las cinco toneladas de alimentos corresponden a yerba mate “puro palo”. “Puedo asegurar que tres mil toneladas, 3 millones 150 mil kilos, que están en Villa Martelli y en Tafí de Tucumán corresponden a yerba mate que es puro palo”, contó, y agregó: “Le pregunto a Grabois y a los ex ministros de Desarrollo Social si con yerba se alimentan los argentinos”, declaró.

2.- Manuel Adorni nos mintió dos veces: que los alimentos no se entregaron porque el 50% de los comedores eran… pic.twitter.com/gGfv3mG0En — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) May 30, 2024

En la misma línea, la segunda de Pettovello planteó: “En los barrios más vulnerables, cuando no hay para comer, la gente toma mate cocido… me da vergüenza que (Juan) Grabois pida mediante la fiscal (Paloma) Ochoa y Casanello que salgamos a repartir yerba”. “El resto de los alimentos lo destinamos para repartir en diferentes crisis”, contó al tiempo que denunció que “muchísimos de los comedores que dice representar el Amanecer de los Cartoneros fueron inspeccionados por personal de la Secretaría General de Niñez y Adolescencia" y arrojaron resultados negativos, es decir que "muchos no existen”.

Según explicó Gianni, los alimentos almacenados fueron adquiridos bajo la administración del Gobierno anterior y "utilizados en un plan sistemático de las organizaciones sociales para extorsionar a los más vulnerables”. “Capital Humano, además de encontrar un sinfín de irregularidades que hemos denunciado, nunca ha dejado de asistir a los más vulnerables a través de la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de los comedores”, opinó y concluyó: "Vinimos a romper las cajas que ellos digitaban con las organizaciones sociales. Mediante las cooperativas que creaban pedían líneas de créditos y sacaban la guita del Estado para fondear sus organizaciones y hacer política partidaria”.