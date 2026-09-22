El Gobierno dijo que la situación de Adorni "está en manos de la Justicia"

El vocero presidencial evitó pronunciarse sobre la situación del exjefe de Gabinete, quien presentó un escrito para explicar el origen de parte de su patrimonio.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió este martes a la situación judicial de Manuel Adorni y afirmó que el Gobierno no se pronunciará sobre la causa en la que el exjefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, en la que el ex funcionario aseguró tener unos US$ 591.544 en ocho direcciones de Bitcoin, que habría adquirido en 2014 y liquidado en 2018, antes de asumir funciones públicas.
“Manuel Adorni es una persona que no forma parte de este Gobierno. Todo lo relativo a su situación está en manos de la Justicia. No vamos a agregar más información, en todo caso esperaremos que la Justicia hable”, sostuvo Ravier durante la conferencia de prensa que brinda habitualmente los martes.
La consulta surgió luego de que Adorni presentara ante la Justicia un escrito de 78 páginas para explicar distintos movimientos y bienes que quedaron bajo análisis en la investigación sobre su patrimonio.
En la presentación realizada por medio de su abogado, Matías Ledesma, Adorni puso el foco en operaciones con criptomonedas para justificar parte de los dólares en efectivo que no habían sido declarados anteriormente. Según la explicación incluida en el escrito, el exfuncionario afirmó que contaba con unos US$ 591.544 en ocho direcciones de Bitcoin, que habría adquirido en 2014 y liquidado en 2018, antes de asumir funciones públicas.
De acuerdo con su versión, las operaciones se realizaron de manera personal y presencial en lugares públicos. También explicó que los vendedores le transferían las criptomonedas y que él abonaba en efectivo con dinero que mantenía sin declarar.
Este último punto quedó relacionado con declaraciones anteriores atribuidas a Adorni. En una videoconferencia realizada para la billetera virtual Lemon, el 19 de octubre de 2020, había relatado una situación ocurrida presuntamente en 2015 y había afirmado que en ese momento no sabía qué eran las criptomonedas.
Durante la conferencia, Ravier también fue consultado sobre la relación entre el caso y el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, que contempla cambios vinculados con la declaración y exteriorización de dinero.
El vocero pidió “separar las cosas” y sostuvo que el proyecto tiene como objetivo que “el dinero vuelva a los bancos para que se convierta en ahorro, podamos lograr inversión y recuperemos el crecimiento que nos falta”.
“Seguimos pensando que es una ley fundamental, pero no vamos a mezclarlo con el tema de Adorni, que continúa en la Justicia y no nos vamos a seguir pronunciando al respecto”, agregó.