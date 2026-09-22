El Gobierno dijo que la situación de Adorni "está en manos de la Justicia"

De acuerdo con su versión, las operaciones se realizaron de manera personal y presencial en lugares públicos. También explicó que los vendedores le transferían las criptomonedas y que él abonaba en efectivo con dinero que mantenía sin declarar.

Ravier sostuvo que la situación de Adorni “está en manos de la Justicia” y evitó vincular el caso con el proyecto de Inocencia Fiscal II.

Este último punto quedó relacionado con declaraciones anteriores atribuidas a Adorni. En una videoconferencia realizada para la billetera virtual Lemon, el 19 de octubre de 2020, había relatado una situación ocurrida presuntamente en 2015 y había afirmado que en ese momento no sabía qué eran las criptomonedas.

Durante la conferencia, Ravier también fue consultado sobre la relación entre el caso y el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, que contempla cambios vinculados con la declaración y exteriorización de dinero.

El vocero pidió “separar las cosas” y sostuvo que el proyecto tiene como objetivo que “el dinero vuelva a los bancos para que se convierta en ahorro, podamos lograr inversión y recuperemos el crecimiento que nos falta”.

“Seguimos pensando que es una ley fundamental, pero no vamos a mezclarlo con el tema de Adorni, que continúa en la Justicia y no nos vamos a seguir pronunciando al respecto”, agregó.