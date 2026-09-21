La actividad metalúrgica tuvo una caída del 6,1% interanual

El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico: todas tuvieron un registro negativo por segundo mes seguido: Consumo Final (-9,6%), Construcción (-8,2%), Agrícola (-7,9%), Minería (-6,4%), Petróleo y Gas (-4,4%), Energía Eléctrica (-3,2%), Alimentos y bebidas (-2,6%), y Automotriz (-1,1%).

Los proveedores vinculados a la cadena de valor de la Construcción (-9,3%) y consumo final (-8,8%) registraron las mayores caídas. En el mismo sendero negativo se ubicaron Agrícola (-6,5%), Petróleo y gas (-4,5%), Automotriz (-4,7%), Alimentos y bebidas (-3,5%), Minería (-3,4%) y Energía eléctrica (-2,1%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, detalló que “La producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa, demostrado en que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar y no permite vislumbrar un horizonte de recuperación”.

En ese sentido, agregó: “La demanda continúa mostrando comportamientos heterogéneos entre los distintos sectores productivos y esta situación también comienza a reflejarse en la capacidad financiera de las empresas: el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones. Por eso, resulta vital generar condiciones que favorezcan una recuperación sostenida de la inversión, la producción y el nivel de actividad”.

Para el próximo trimestre, el 68,1% de las empresas no espera aumentar su producción: un 46,8% no espera cambios y un 21,3% anticipa caídas. Desde los bajos niveles de actividad actuales, estas perspectivas podrían suponer la persistencia de un escenario contractivo. Si bien el 32,0% espera aumentos, las mejoras previstas son principalmente leves y parten de un contexto de marcada debilidad sectorial.

La caída de la actividad se extendió a las principales provincias metalúrgicas con distinta intensidad. Entre Ríos (-8,8%) y Córdoba (-7,8%) registraron las mayores caídas. En Entre Ríos influyó el desempeño de bienes de capital; en Córdoba, el de autopartes, bienes de capital y determinados segmentos de la maquinaria agrícola. En Buenos Aires (-7,3%) incidieron bienes de capital, equipos eléctricos y otros productos de metal, con menciones empresarias a menores pedidos y competencia importada. En Santa Fe (-4,4%), el desempeño negativo de fabricantes de equipos eléctricos y bienes de capital coexistió con aumentos en algunas firmas de maquinaria agrícola. Mendoza (-0,8%) mostró la caída más acotada. Las dificultades en otros productos de metal coexistieron con mejoras en empresas de bienes de capital, asociadas a nuevos contratos y operaciones postergadas.

El nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída interanual de -2,5% y -0,3% con respecto al mes anterior.